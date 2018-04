Ugledni slovenski pravniki pozivajo Hrvaško k implementaciji arbitraže

Ugledni slovenski pravniki so pozvali Hrvaško, naj uresniči odločbo arbitražnega sodišča glede meje s Slovenijo in naj spoštuje evropsko pravo. Pod poziv so se podpisali Zveza društev pravnikov Slovenije in Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije ter več slovenskih mednarodnih pravnikov.

Hrvaško so pozvali k spoštovanju vladavine prava in mednarodnega prava. Foto: Tina Deu

Podpisniki so v "javnem pozivu k udejanjanju arbitražne odločbe" izrazili zaskrbljenost, "da se še naprej dogajajo incidenti predvsem v Piranskem zalivu in ostra politična retorika, kar zelo slabo vpliva na dobrososedske odnose in diplomatsko, gospodarsko, upravno, policijsko, pravosodno in kulturno sodelovanje".

Hrvaško predsednico države Kolindo Grabar-Kitarović, predsednika vlade Andreja Plenkovića, predsednika sabora Gordana Jandrokovića ter vse hrvaške kolegice in kolege pravnike so pozvali, naj "zagotovijo spoštovanje temeljnih vrednot Evropske unije" v skladu s Pogodbo o Evropski uniji.

"Države članice so se dolžne medsebojno spoštovati"

Hrvaško so pozvali k spoštovanju vladavine prava in mednarodnega prava ter k upoštevanju "načela lojalnega sodelovanja, na podlagi katerega so se EU in države članice dolžne medsebojno spoštovati in pomagati pri izpolnjevanju nalog" iz evropskih pogodb.

Izrecno so Hrvaško pozvali tudi k dosledni implementaciji odločbe arbitražnega sodišča, ki je, kot so poudarili, dokončna in pravno zavezujoča. Hrvaško so pozvali tudi k prenehanju kršitev arbitražnega sporazuma, arbitražne odločbe in sekundarnega evropskega prava, vključno z uredbo o skupni ribiški politiki.

Slovenski pravniki so med drugim opozorili še, da je arbitražno sodišče 30. junija 2016 "kot edini pristojni organ po mednarodnem pravu" z delno razsodbo odločilo, da pogovori med slovenskim arbitrom in agentko, zaradi česar se je Hrvaška odločila za odstop iz arbitražnega procesa, "ne pomeni bistvene kršitve arbitražnega sporazuma, ki zato ostaja v veljavi in se postopek v spremenjeni sestavi arbitražnega sodišča nadaljuje".

Pod poziv, ki nosi datum 2. april 2018, so se podpisali Lojze Ude kot predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije, Darja Senčur Peček kot predsednica Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije ter posamezniki Marko Pavliha, Vasilka Sancin, Boštjan Koritnik, Ciril Ribičič, Verica Trstenjak, Patrick Vlačič, Ernest Petrič, Dominika Švarc Pipan, Urška Kežmah, Bojan Kmetec Rošic, Jana Rodica in Eda Kodrič.