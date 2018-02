Učiteljica fizično napadla dva učenca #video

Učiteljica gospodinjstva je dva učenca šestega razreda grobo zlasala in oba z glavama večkrat udarila drug ob drugega, pripovedujejo starši učencev Osnovne šole Kamnica, ki menijo, da jima je učiteljica prizadejala "hude telesne bolečine, ju ponižala in grozovito prestrašila". Povod za to naj bi bil nemir v razredu.

Za zidovi šole je novembra lani v razredu sredi ure gospodinjstva starejša učiteljica zlasala dva učenca šestega razreda. Ravnatelj Tomaž Čeplak incidenta ni zanikal. Kot je povedal, se je dogodek zgodil, so ga pa 13 dni po incidentu prijavili starši.

Policije niso obvestili

Učiteljica naj bi učencema populila lase, ju fizično in psihično ponižala ter ju prestrašila. Enajstletnika staršem tega sprva nista priznala, ravnatelj je za dogodek izvedel šele dva tedna po incidentu. "Odkar sem to izvedel, so začeli teči postopki v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, tudi pogovor z učiteljico, je pa tudi res, da policije nismo obveščali," pravi.

Učiteljica je dobila opomin pred odpovedjo

Zato na šolo letijo očitki, da so primer želeli pomesti pod preprogo. Ravnatelj je učiteljici izrekel pisni opomin pred odpovedjo iz krivdnih razlogov. Starši so ogorčeni. Kot pravi upokojeni učitelj, ki v to šolo prihaja po svojo vnukinjo, se to ne bi smelo zgoditi.

Dogodek preiskujejo tudi kriminalisti

Na šoli jih je obiskala tudi inšpekcija, ki zaposlenim z opominom nalaga, da kakršenkoli incident ravnatelju prijavijo v 24 delovnih urah od dogodka. Incident medtem preiskujejo tudi kriminalisti, mariborsko okrožno državno tožilstvo pa je že prejelo ovadbi zoper dva človeka.

