Tukaj smo, ker je življenje lahko ekstra

Vsak dan nam prinaša nove priložnosti za rast, veselje in preobrazbo. Naša naloga je, da te priložnosti zgrabimo in izkoristimo vse, kar nam življenje ponuja. Pa naj bodo to malenkosti, ki nas navdušujejo, ali velike zgodbe in dosežki. Da boste lažje živeli svojo pustolovščino in dosegali izjemne stvari, pustite bančne opravke ob strani.

Foto: OTP Banka

Tukaj je Paket Ekstra …

… prilagojen vašemu aktivnemu življenjskemu slogu in brezskrbnemu upravljanju financ. Ni pomembno, kakšne so vaše navade in bančno poslovanje, s Paketom Ekstra rešite vse zagate.

Paket Ekstra je celovita rešitev, ki strankam omogoča enostaven dostop do vseh potrebnih storitev v enem paketu in dostop do najboljše spletne banke Bank@Net in mobilne banke mBank@Net v Sloveniji. Namenjen je tistim, ki želijo učinkovito upravljati svoje finance in hkrati izkoristiti številne dodatne ugodnosti, ki jih ta paket ponuja.

Foto: Shutterstock

Tukaj so le nekatere izmed ekstra ugodnosti za 9,99 evra mesečno.

Kartica z odloženim plačilom Visa. Uporabniki Paketa Ekstra bodo lahko uživali v prednostih kartice z odloženim plačilom, ki omogoča enostavno plačevanje brez takojšnjega vpliva na stanje na računu.

Predplačniška kartica Visa je idealna za tiste, ki želijo imeti boljši nadzor nad porabo, saj omogoča plačevanje z vnaprej naloženimi sredstvi.

Varnost je na prvem mestu! Varnostni SMS za kartico z odloženim plačilom in za predplačniško kartico – ta storitev zagotavlja dodatno varnost pri vsakem nakupu in omogoča hitro obveščanje o transakcijah na kartici.

Deset izvršenih SEPA direktnih obremenitev mesečno – brezplačnih deset izvršenih SEPA direktnih obremenitev omogoča enostavno plačevanje računov in obveznosti v Evropski uniji brez dodatnih stroškov.

Pet brezplačnih dvigov na bankomatih drugih bank v Sloveniji in EU, kjer so domače valute EUR, SEK ali RON – ta prednost omogoča brezskrbno uporabo bančnih avtomatov, saj lahko brezplačno dvigujete gotovino na bankomatih, ki niso v lasti OTP banke, v Sloveniji in drugih državah EU.

Foto: Shutterstock

Tukaj je priložnost za brezplačen preizkus. Za nove stranke, ki do 31. decembra 2024 sklenejo Paket Ekstra, banka ponuja devet mesecev brezplačnega vodenja paketa. To je odlična priložnost, da preizkusite vse prednosti Paketa Ekstra brez dodatnih stroškov popolnoma brezplačno.

Tukaj smo. Na več kot 900 bančnih točkah.

Paket Ekstra lahko sklenete enostavno: v poslovalnicah OTP banke ali na vseh poštah v Sloveniji, kjer bodo svetovalci z veseljem pomagali pri izbiri in aktivaciji paketa.

Paket Ekstra je prava izbira za vse, ki želijo dostopne, varne in fleksibilne bančne storitve. OTP banka s tem paketom ponovno dokazuje svojo prilagodljivost in dostopnost.

Za več podrobnosti o Paketu Ekstra obiščite www.otpbanka.si/paket-ekstra.

Naročnik oglasnega sporočila je OTP BANKA D. D.