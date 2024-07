Tudi po pogajanjih niso izbrali izvajalca nadgradnje ljubljanske železniške postaje

Na javno naročilo, objavljeno v začetku marca, sta prispeli ponudbi konzorcija z družbo SŽ – Železniško gradbeno podjetje na čelu, ki bi dela izvedel za nekaj manj kot 247 milijonov evrov z davkom, in družbe VOC Objekti, ki bi dela opravila za 259,6 milijona evrov.

Ker sta ponudbi presegali ocenjeno vrednost, ki je bila sodeč po zadnji objavi na portalu javnih naročil pri 165,9 milijona evrov brez davka oziroma 202,4 milijona evrov z davkom, je direkcija konec maja sporočila, da bo s ponudnikoma izvedla konkurenčni postopek s pogajanji. Tudi po pogajanjih pa sta obe ponudbi presegali razpoložljiva sredstva, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.

Marčni razpis za osrednji del prenove ljubljanske železniške postaje je bil drugi. Prvi razpis je direkcija objavila novembra lani. Že takrat sta ponudbi oddala konzorcij SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Kolektor Igin, CGP in GH Holding ter VOC Celje. Ponudba konzorcija je znašala 260,8 milijona evrov z davkom, ponudba VOC Celje pa 295,2 milijona evrov.

Direkcija je ponudbi na prvem razpisu zavrnila kot previsoki, saj sta še bolj očitno presegali ocenjeno vrednost. To je direkcija takrat zastavila pri 166,7 milijona evrov z davkom.

Kaj ponovni neuspeh pri izboru izvajalca zdaj pomeni za enega najpomembnejših in najbolj težko pričakovanih infrastrukturnih projektov v državi, za zdaj ni jasno.

Prva faza nadgradnje železniške postaje že poteka

Osrednji del prenove železniške postaje bo predvidoma obsegal gradnjo novega nadhoda s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami ter tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod, ki bo omogočal povezavo za pešce med mestnim središčem in Bežigradom. V postajni dvorani predvidevajo prostore za prodajo kart, čakalnico za potnike in sanitarije. Skupna površina predvidenih objektov nadhoda s postajno dvorano je 13.665 kvadratnih metrov.

Ob tem predvidevajo še nadgradnjo tirne infrastrukture, prenovo signalnovarnostnih naprav ter rekonstrukcijo obstoječega podhoda z razširitvijo za kolesarje ter dostopi na severni in južni strani ter gradnjo dvigal za dostop na perone iz podhoda. Predvidevajo tudi nadgradnjo peronske infrastrukture s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe.

Medtem že poteka prva faza nadgradnje največje železniške postaje v državi, ki je tudi nepogrešljiv člen železniškega omrežja v državi. Gre za gradnjo nadomestnega in razširjenega železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto s spremljajočimi deli na tirni infrastrukturi. Ta projekt naj bi zaključili do konca leta.

Obenem so na območju železniške postaje stekla tudi dela v okviru na 350 milijonov evrov ocenjenega komercialnega projekta Emonika, kjer je prek družbe Mendota investitor madžarska bančna skupina OTP. Sledila bo tudi gradnja nove avtobusne postaje, kjer so investitor Slovenske železnice, prihodnjih nekaj let bo območje veliko gradbišče, tudi ko gre za obnovo komunalne in cestne infrastrukture.

A prav nadgradnja osrednjega dela železniške postaje je bistveni del tega sklopa projektov.