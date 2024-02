Janković svetuje ministrici Bratušek: Za osrednji del prenove železniške postaje izvedite pogajanja

Direkcija za infrastrukturo je namreč konec januarja obe ponudbi za osrednji del prenove ljubljanske železniške postaje, ki bo obsegal gradnjo nadhoda in nove postajne dvorane, zavrnila kot nedopustni in postopek zaključila brez oddaje naročila. Obe ponudbi sta namreč izrazito presegali zagotovljena sredstva. V direkciji so takrat napovedali, bodo razpis ponovili.

Janković upa, da bodo izpeljali pogajanja in izbrali najboljšega ponudnika, ker bi tako lahko začeli graditi že v naslednjem mesecu. Pravnomočno gradbeno dovoljenje so prejeli že oktobra lani. Janković je opozoril, da brez prenove osrednjega dela železniške postaje ljubljanska občina ne bo mogla izvesti nekaterih infrastrukturnih naložb na območju, npr. razširiti podvoza pri Orto baru.

Janković: To bo prvi primer rešitve poplavljanja podvozov

Župan je ob tem dejal, da so vozniki avtobusov in osebnih avtomobilov dobrohotno sprejeli prenovo nadvoza nad Dunajsko cesto, saj v okolici ni gneče. "Res pa je, da pomagata policija in redarstvo," je dodal. Zahvalil se je tudi pešcem in kolesarjem, ki uporabljajo prehod na zahodni strani.

V podvozu, ki ga ob močnih padavinah redno zalije padavinska voda, bodo medtem uredili tudi sistem odvajanja vode, in sicer bodo na zahodni strani naredili prostor, kjer bo voda lahko poniknila. "To bo prvi primer rešitve poplavljanja podvozov, rešitev pa smo pripravili za vse podvoze," je napovedal Janković.

"Odsvetujem parkiranje na zelenicah in pločnikih"

Župan predvideva, da bo gradnja severnega dela projekta Emonika, to je zasebnega dela prenove območja železniške postaje, ob križišču Vilharjeve in Dunajske ceste stekla konec marca, južnega dela Emonike ob križišču Dunajske ceste in Trga OF pa pozneje. Trenutno sta na teh mestih parkirišči, ki ju bodo ob začetku gradnje zaprli. Janković svetuje parkiranje v Tivoliju in čez pol leta tudi v garaži pod nastajajočim novim športnim kompleksom Ilirija. "Odsvetujem pa parkiranje na zelenicah in pločnikih," je dodal.

Janković je napovedal tudi, da bodo ta teden izvedli presaditev dreves z Linhartove ceste, kjer poteka celovita prenova, v Šmartinski park. Tam bodo naredili nov drevored v dolžini 100 metrov in širini štiri metre. Drevesa bodo prevažali predvidoma v petek, prevoz pa bo potekal v koloni več vozil s prikolico. Za vsak prevoz bo nujna zapora celotne Linhartove ceste, je še dodal župan.

Janković je komentiral tudi projekt prenove atletskega stadiona ŽAK. Predvideva, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili najpozneje aprila, začetek gradnje pa načrtuje v septembru.