Tudi novinarska sindikata proti odpuščanju na Večeru

Tudi v Sindikatu novinarjev Slovenije in Sindikatu novinarjev Večera nasprotujejo krčenju števila zaposlenih na Večeru. Lastnike pozivajo k spremembi načrta, da bodo upoštevani interesi delavcev in bralcev. Vlado in pristojna ministrstva pa pozivajo k pripravi ukrepov za zaščito in podporo kakovostnih tiskanih medijev, so zapisali v sporočilu.

Vodstvo podjetja Večer mediji se je namreč odločilo, da v začetku leta 2023 zmanjša število zaposlenih za sedem delavcev, od tega pet v uredništvu, in opravi druge reze za optimizacijo poslovanja.

A v sindikatih so vodstvo in lastnike podjetja že pred sprejetimi odločitvami pozvali, naj jih konkretno podprejo z analizo stanja in strategijo za prihodnost, ki ne bo temeljila zgolj na rezanju stroškov. Pač pa naj bo največja pozornost usmerjena na prihodkovno stran in tudi vlaganja lastnika, so zapisali. Pri tem vztrajajo še naprej.

Vlado in ministrstva so pozvali, da čim prej ukrepajo

Hkrati tudi vlado in pristojna ministrstva pozivajo, da se čim prej lotijo priprave ukrepov, ki bodo zaščitili in podprli kakovostne tiskane medije, s tem pa pravico ljudi do obveščenosti in dostopa do informacij.

Zagotovili so, da se zavedajo razmer na področju tiskanih medijev, ki so jih letošnje podražitve energentov in surovin le še zaostrile. "Toda tolikšno zmanjšanje pri stroških dela, ki sicer niso poglavitni generator rasti stroškov, ne prinaša dolgoročnih rešitev za podjetje," so opozorili. Na dolgi rok to po njihovem mnenju predstavlja nepopravljivo škodo za enega najpomembnejših medijev v državi, zlasti pa za regionalno okolje, v katerem ima Večer kot prinašalec kakovostnih in profesionalnih vsebin primat.

Kot so dodali, so zaposleni že v minulih letih nosili največje breme pri različnih ukrepih vodstev in lastnikov. Zdaj pa kaže, da bo levji delež bremena znova prenesen nanje, saj se ob nenadomeščanju odhodov v pokoj dodatno delo nalaga že tako obremenjenim pripravljavcem vsebin in drugim delavcem v podjetju.

Vse nadaljnje poteze vodstva in lastnika pri odpuščanjih in rezih bodo pozorno spremljali in ravnali v skladu s svojo dejavnostjo, so napovedali v sporočilu za javnost.

Lastnika in poslovodstvo so pozvali, naj zaščiti Večer

V Društvu novinarjev Slovenije in aktivu novinarjev Večera so že v sredo lastnika in poslovodstvo pozvali, naj zaščitita Večer in naj ne ogrozita profesionalnega novinarstva, ki je temelj njegovega obstoja in razvoja. Podpori uredništvu Večera pa se je danes pridružil tudi aktiv novinarjev informativnega programa na Televiziji Slovenija.

Vsako zmanjševanje delovnih mest v že tako okrnjenih uredništvih je po njihovi oceni nedopustno. Novinarsko skupnost in Društvo novinarjev Slovenije so zato pozvali, naj prek ministrstva za kulturo skuša doseči, da bo financiranje tudi lokalnih medijskih vsebin čim širše. Te so pomembne za ožjo in širšo javnost, zato nikakor ne smejo biti potisnjene na drugi tir, so dodali. "Ne glede na lastništvo medijev je za čim bolj raznolike in kakovostne medijske vsebine dolžna poskrbeti tudi država," so opomnili.