Tudi implantat lahko krije zavarovalnica

Osnovno zavarovanje krije omejeno število obiskov pri zobozdravniku, poleg tega pa je treba številne zobozdravstvene storitve danes doplačati. Če doplačilo za bele zalivke še ne predstavlja tako visokega stroška, je popolnoma drugače, ko pacient potrebuje implantat. Takrat stroški kaj hitro celo presežejo povprečno slovensko mesečno plačo. Z zavarovanjem Dental Vzajemne boste družinski proračun zavarovali pred astronomskimi stroški zdravljenja zob ter preventivnih in protetičnih zobozdravstvenih storitev, saj je lahko vse to in še več krito z zavarovanjem.

Če imate težave z zobmi, potem zagotovo veste, kako velik strošek lahko predstavljajo zobozdravstvene storitve, ki jih morate doplačati ali plačati v celoti iz svojega žepa. S to težavo se danes srečuje vse več posameznikov. Zobje namreč še kako vplivajo na urejen videz posameznika. So simbol zdravja, lepote, pravzaprav so urejeni zobje danes skoraj že statusni simbol. Zato si ljudje še bolj želijo lepih zob, kot je bila navada pred desetletjem.

Lepi zobje niso pomembni zgolj z estetskega vidika. Zdravje zob in ustne votline vpliva tudi na zdravje preostalih organov v telesu. Skozi paradontalne rane oziroma rane ustne votline v naše telo vstopajo bakterijski toksini, paradontalna bolezen pa je dejavnik tveganja za diabetes, srčno-žilne bolezni, bolezni dihal in celo prezgodnji porod.

A za lepe in zdrave zobe ter zdravo ustno votlino ne potrebujete nujno seči globoko v žep, če le poskrbite za ustrezno zavarovanje. Zavarovanje Dental Vzajemne je dosegljivo že za 5,52 evra na mesec.

Kaj vključuje zavarovanje Dental?

Zavarovanje Dental krije stroške preventivnih zobozdravstvenih storitev, kot so pregled ustne votline, ortopan in čiščenje zobnega kamna, zavaruje vas za primer raka ustne votline z izplačilom do deset tisoč evrov ter vam omogoča popust na zobozdravstvene storitve pri našem pogodbenem izvajalcu v Ljubljani.

Foto: Specialistična bolnišnica Sv. Katarina

Ključne prednosti zavarovanja Dental: čiščenje zobnega kamna in pregled ustne votline enkrat letno,

izdelava načrta zdravljenja,

vrhunske storitve z uporabo visokokakovostnih materialov,

jamstvo na opravljene storitve in

do deset tisoč evrov izplačane zavarovalnine v primeru raka ustne votline.

Ustvarite zavarovanje Dental po svoji meri

Pri zavarovanju Dental lahko izbirate med več paketi, to so osnovni ter paketi Dental Plus z različnimi kritji, kot sta zdravljenje zob in protetika.

Foto: Getty Images

Paket Dental lahko poljubno nadgradite z različnimi kritji iz paketa Dental Plus ali s kritjem Nezgoda. Kritje Nezgoda znaša 2,38 evra na mesec in krije do pet tisoč evrov stroškov za zobozdravstvene storitve, ki jih potrebujete zaradi posledic nezgode.

Zavarovanje Dental je namenjeno vsem polnoletnim osebam, zavarovanje Dental Plus pa lahko sklenejo posamezniki stari med 18 in 64 let. Pogoj za sklenitev paketa Dental Plus sta sklenjeno zavarovanje Dental in opravljen zobozdravstveni pregled pri pogodbenem partnerju Vzajemne.

Vrhunske storitve, sodobna oprema in strokoven tim

Zavarovanci Vzajemne z zavarovanjem Dental uveljavljajo zobozdravstvene storitve pri pogodbenem izvajalcu, Dentalnem centru Varuh zdravja v Ljubljani, ki deluje že od leta 2018, odlikujejo pa ga strokoven tim, sodobna oprema in vrhunske storitve.

V Dentalnem centru Varuh zdravja izvajajo naslednje storitve: preventivne zobozdravstvene storitve (čiščenje zobnega kamna, peskanje zob),

diagnostična slikanja (ortopan, 3D-slikanje zob in čeljusti),

konzervativne zobozdravstvene storitve (zalivke, endodontsko zdravljenje zob),

protetične zobozdravstvene storitve (prevleke, mostički, proteze),

estetske zobozdravstvene storitve (beljenje zob, estetske zobne luske),

zdravljenje paradontalne bolezni,

storitve otroške stomatologije in

kirurške storitve (vstavljanje implantatov, odstranitev modrostnih zob, apikotomija).

Kako hitro do zobozdravstvenih storitev?

Zavarovanci, ki imajo sklenjeno zavarovanje Dental, za uveljavljanje zobozdravstvenih storitev pokličejo v asistenčni center Varuha zdravja na telefonsko številko 080 20 60. Agentu predstavijo svoje zobozdravstvene težave, ta pa jim nato poišče ustrezno obravnavo in termin.