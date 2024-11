Tudi Fides bo podpisal aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike

V zdravniškem sindikatu Fides so sprejeli odločitev, da pristopijo k podpisu aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Kljub temu pa večji del stavkovnih zahtev še naprej ostaja neuresničen in predmet nadaljnjih stavkovnih pogajanj, so sporočili. Stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki se je začela 15. januarja, se tako nadaljuje.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so v sporočilu za javnost zapisali, da jim je med stavkovnimi pogajanji z vlado do zdaj uspelo uskladiti merila in kriterije ter postopek za zasedbo novih delovnih mest starejših zdravnikov brez specializacije z licenco in starejših specialistov. Ti zdravniki so bili v besedilu, usklajenem v stavkovnih pogajanjih, vključeni v aneks k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Stavkovna pogajanja bodo nadaljevali

Odločitev o pristopu k podpisu aneksa pa po navedbah Fidesa ne pomeni prekinitve stavke zdravnikov in zobozdravnikov ali odstopa od preostalih stavkovnih zahtev. Napovedali so, da bodo nadaljevali stavkovne aktivnosti za dosego preostalih ciljev iz prvotnih in razširjenih stavkovnih zahtev. "Tako tudi uvrstitve delovnih mest v plačne razrede ne glede na podpis aneksa štejemo kot neusklajene in kot tematiko, ki bo še naprej predmet nadaljnjih stavkovnih pogajanj," so poudarili. Stavkovna pogajanja se nadaljujejo v sredo.

Sklenjen dogovor po njihovih navedbah še enkrat potrjuje, da je plačni zakon pripravljen brez metodologije za razvrščanje delovnih mest oz. brez kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev za uvrščanje delovnih mest in nazivov v plačne razrede za objektivnejše vrednotenje delovnih mest in nazivov v javnem sektorju in s tem vzpostavitev ustreznih razmerij med njimi.

"Vse to naj bi pripravili šele do leta 2028. To po mnenju sindikata ni v nobeni obliki plačna reforma, saj se še naprej primerjajo poklici, ki so že po svoji naravi neprimerljivi," so še dodali.