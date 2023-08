Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konci tedna v poletni sezoni so tradicionalno močno prometno obremenjeni, tudi danes je na avtocestah in drugih prometnicah po državi pričakovati gnečo. Po napovedih prometno-informacijskega centra bo promet povečan ves dan, k čemur med drugim prispeva konec počitnic v delu Nemčije, Nizozemske in Švice. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Podtabor in Brezje proti Karavankam.

Danes med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Zaradi posledic ujme je omejen dostop nepooblaščenim osebam na nekatera območja. Voznike prosijo, naj se ne odpravljajo na pot na ta območja, če niso dogovorjeni s pristojnimi službami ali organizacijami. Točke z omejenim dostopom so na Pavličevem sedlu (za Solčavo in Luče), na cesti Šentvid–Šoštanj, v Šoštanju pri letališču Lajše (za koroško regijo), na cesti Radmirje–Mozirje v Mozirju pri krožišču (za občine Zgornje Savinjske doline Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji ...), na cesti Holmec–Poljana pri Lokovici (za Mežico) in na mejnem prehodu Mežica–Reht (za Mežico in Črno na Koroškem).

Kje so popolne zapore?

Popolne zapore nekaterih cest zaradi poškodovanih vozišč so na cestah Dravograd–Slovenj Gradec v Otiškem Vrhu, Poljana–Mežica–Črna na Koroškem, Dravograd–Libeliče pri Tribeju, Poljana–Šentvid, Koprivna–Črna, Šoštanj–Črna pri Črni, Ljubljana–Litija pri Dolu (za tovorna vozila je obvoz po avtocesti), Kamnik–Stahovica–Kamniška Bistrica, Kamnik–Gornji Grad, Podlom–Kranjski Rak–Luče in Luče–Ljubno ob Savinji.

Zaprte so tudi številne druge lokalne ceste. Upoštevati je treba signalizacijo na vozišču.

Na južni ljubljanski obvoznici bo zaradi rekonstrukcije zaprt priključek Ljubljana Vič v obe smeri do petka, 25. avgusta 2023.

Na severni ljubljanski obvoznici bo do četrtka, 31. avgusta, zaprt uvoz z Leskovškove ceste proti Tomačevem.

Cesta Brezovica–Podpeč bo v Notranjih Goricah na železniškem prehodu zaprta do ponedeljka, 21. avgusta, do 5. ure zjutraj. Obvoz je po cesti Brezovica–Vrhnika–Borovnica–Podpeč in obratno.

Cesta Hrastnik–Šmarjeta bo v Hrastniku zaprta danes do 20. ure zaradi asfaltiranja vozišča.

Čeprav tranzitni prometni tokovi še vedno potekajo v obe smeri, torej proti jadranski obali in v smeri notranjosti države ter meje z Avstrijo, pa s skorajšnjim koncem glavne poletne sezone na avtocestnem omrežju počasi začenjajo prevladovati turisti ali zdomci, ki se vračajo na svoje domove. Večkilometrske kolone vozil so pred predorom Karavanke nastajale že v petek in soboto.

Na pričakovano obremenjenost cest ob koncu tedna so opozorili tudi kranjski policisti, ki za pot proti Avstriji priporočajo tudi preostale mejne prehode, ne le predora Karavanke. V primeru daljših zastojev je izvoz Jesenice vzhod (Lipce) namenjen samo za lokalni promet.

Zastoji so verjetni tudi na cestah proti turističnim krajem in izletniškim točkam po državi, še posebej na Gorenjskem in obalnih cestah.

Policisti še naprej opozarjajo tudi na sanacijska dela na območjih, ki so jih prizadele poplave in neurja.