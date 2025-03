Trije mladoletniki oropali in poškodovali moškega

V ponedeljek so trije neznanci napadli moškega, ga poškodovali, mu odtujili denarnico in pobegnili. Novomeški policisti so trojico kmalu izsledili, pri tem pa ugotovili, da gre za mladoletnike, stare 15, 16 in 17 let.

V ponedeljek, nekaj pred 13. uro, so novomeške policiste obvestili o ropu v okolici Šentjerneja. Trije neznanci so napadli moškega, ga poškodovali, mu odtujili denarnico in pobegnili. Lažje poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Medtem so policisti na podlagi opisa trojico izsledili in prijeli. Odpeljali so jih v prostor za pridržanje in ugotovili, da gre za mladoletnike, stare 15, 16 in 17 let, z območja Šentjerneja. Kot so zapisali na Policijski upravi Novo mesto, bodo policisti zoper osumljence na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa.