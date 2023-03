Tri prednosti nakupa trgovskih znamk

Oglasno sporočilo

1. Prihranek denarja

Ali ste vedeli, da mnoge izdelke trgovskih znamk proizvajajo priznani proizvajalci, med katerimi so tudi številni slovenski? Tako imenovani generični izdelki so kakovostni, poleg tega pa so običajno tudi ugodnejši od preostalih izdelkov.

V Sparu pomemben del ponudbe predstavljajo izdelki blagovne znamke SPAR. Pohvalijo se lahko s kar 47 linijami lastnih blagovnih znamk in skupno več kot 7.700 izdelki.*

Izdelki iz linije SPAR trgovska znamka, kamor spadajo znamke Kakovostna znamka SPAR, SPAR Super, Lovely in Splendid, ponujajo kakovost priznanih znamk za tretjino ceneje. V povprečju so namreč za več kot tretjino cenejši od primerljivih izdelkov priznanih blagovnih znamk*.

2. Preverjena kakovost

Prepričajte se, kateri izdelki so res kakovostni, in potem lahko ostanete pri tej izbiri.

Spar se ponaša z največjim naborom kakovostnih lastnih trgovskih znamk. Njihovo kakovost potrjujejo priznane slovenske in tuje institucije za preverjanje kakovosti, kot so Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Inštitut za nutricionistiko, Bureau Veritas. Izdelki zato zagotavljajo odlično razmerje med kakovostjo in ceno.*

Ali ste vedeli, da je med izdelki iz linije SPAR trgovska znamka kar 176 izdelkov prejelo oznako "Odlična kakovost"? To je strokovna ocena, ki jo živilskim izdelkom lahko podelijo senzorični ocenjevalci, kot so strokovnjaki Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

3. Prihranek časa

Kupujte v trgovini, ki vam lahko na enem mestu ponudi vse, kar potrebujete. S tem boste prihranili denar, odvečne poti, pa tudi dragoceni čas.

V Sparu najdete kakovostne živilske in neživilske izdelke lastnih znamk.

Preizkusite lahko ekskluzivno linijo kakovostnih izdelkov za čiščenje Splendid. Izbirate lahko med več kot 70 izdelki, med katerimi so tako čistila kot pripomočki za čiščenje. Ne spreglejte pa tudi linije čistil Splendid Nature, ki s svojimi naravnimi sestavinami poskrbijo za manjše onesnaževanje okolja.

Linija izdelkov SPAR Super ponuja različne vrste univerzalnih in tekočih detergentov ter mehčalcev, v ponudbi pa so tudi izdelki za ročno pranje posode.

Pod Sparovo znamko Lovely pa lahko najdete toaletni papir, kuhinjske brisače in robčke.

Naj vas navdušijo tudi preostale Sparove znamke. Ja, itak – Spar!

* Več na www.spar.si

