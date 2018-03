Na zahodni ljubljanski obvoznici med izvozom in uvozom Ljubljana Brdo v smeri razcepa Kozarje so danes okoli 15.30 trčila štiri osebna in eno tovorno vozilo. Poškodovali sta se dve osebi, ki so ju reševalci oskrbeli na kraju nesreče in nato prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, poroča spletna stran uprave za zaščito in reševanje.