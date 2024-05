Trajnostne navade, ki bi jih moral usvojiti vsak

Imamo dobro in slabo novico. Slaba novica je, da je planet nasičen z odpadki. Dobra pa, da ima vsak od nas priložnost to spremeniti – in to brez drastičnega odrekanja in prilagajanja življenjskega sloga. Če želite uvesti pozitivne spremembe in razbremeniti okolje, pa ne veste, kako začeti, potem ste na pravem mestu. V nadaljevanju članka vam namreč predstavimo zelo konkretne nasvete, kako zmanjšati količino odpadkov, delovati okolju prijazno ter sprejemati bolj trajnostne odločitve – v kuhinji, kopalnici, na poti in pri nakupovanju. In, prisežemo, res ni težko. Samo začeti je treba. Zdaj pa v akcijo!

Foto: AdobeStock / Spar

Kako zmanjšati količino odpadkov v KUHINJI?

Sezonsko in lokalno je idealno

Kadar je le mogoče, se odločite za sezonsko in lokalno hrano. Sezonska živila so namreč neprimerljivo bolj aromatična od nesezonskih, seveda pa tudi okolju veliko bolj naklonjena, saj ogromno odpadkov nastane ravno med transportom. Kadar kupujete meso (odlično, če to počnete redkeje, saj s tem pomembno prispevate k zmanjševanju segrevanja ozračja in ogljičnega odtisa), izberite meso slovenskega porekla, s čimer boste naredili nekaj dobrega zase, za naravo, za pridelovalce in za slovensko samooskrbo. Kakovostno in stoodstotno slovensko meso lahko najlažje kupite v SPARovih mesnicah, kjer je vse njihovo postrežno meso v redni prodaji slovenskega porekla*.

Foto: Spar

Naučite se kuhati s čim manj odpadki

Znati kuhati je ključnega pomena. Znati kuhati brez odpadkov, pa je sploh razred zase. Na svetu se namreč še vedno zavrže ogromno živil, ki so v resnici popolnoma užitna in primerna za uporabo.

Kako se torej znebiti odpadkov pri kuhanju? Uporabljate surove sestavine (namesto da segrejete ali skuhate že pripravljene obroke, po možnosti pakirane v plastiko), pojejte tudi "ta grdo zelenjavo" ter pobrskajte za recepti za čim manj zavržene hrane. Predvsem pa kupujte racionalno. Boste res pojedli tri kilograme paprike ali vam bo na koncu zgnila nekje v kotu hladilnika?

Na mladih svet stoji – projekt Kuhnapato

Največ za boljši jutri lahko naredimo, če trajnostne navade približamo našim najmlajšim. Tega se dobro zavedajo tudi v SPARu, zato so letos že osmo leto zapored ponovno podprli projekt Kuhnapato, ki mladino in širšo javnost spodbuja k usvajanju kuharskih veščin ter znanj o pripravi tradicionalnih jedi z uporabo sezonsko-lokalnih sestavin, s poudarkom na čim manjši količini zavrženih živil. Slovenski osnovnošolci s kakovostnimi sestavinami iz SPARa obujajo recepte naših babic, raziskujejo kulinarično zgodovino Slovenije oziroma njenih regij ter se tako učijo novih ročnih spretnosti, sodelovanja, hkrati pa tudi pomembnosti trajnostnega obnašanja in priprave obrokov brez zavržkov. Preverite, kaj vse so že pripravili v vseh teh letih, in tudi sami preizkusite starodavne lokalne recepte. Najdete jih tukaj.

V SPARu so tudi letos podprli projekt Kuhnapato, v katerem osnovnošolci pripravljajo tradicionalna slovenska kosila, ki so značilna za njihov kraj ali regijo. Pogostitev mladih kuharjev so se lahko do sredine maja udeležili tudi obiskovalci trgovin Interspar. Foto: Spar

Kako zmanjšati količino odpadkov v KOPALNICI?

Izdelano doma

Lepotni, negovalni in higienski izdelki so pogosto pakirani v embalažo, ki se težko reciklira, zato izberite take, ki čim manj obremenjujejo okolje. Če imate čas in voljo, si lahko izdelke za osebno nego pripravite tudi sami doma iz povsem dostopnih in "neeksotičnih" sestavin – veste, kaj vse se da narediti iz naravnih olj, sode bikarbone, kisa in eteričnega olja? Marsikaj. Poskusite!

Trajnostne alternative

Namesto tekočega mila lahko uporabite trdo milo, namesto šamponov, balzamov, krem in drugih negovalnih izdelkov, ki so običajno pakirani v plastično embalažo, pa izberite take, ki so v stekleni embalaži ali plastenkah iz recikliranega materiala. Količino plastike lahko zmanjšate tudi z uporabo polnilnih embalaž. Z bio tekočim milom v vrečki za ponovno polnjenje Alterra, na primer, poskrbite tudi za 78 odstotkov manj odpadne plastike.

Na splošno pa velja v kopalnici slediti filozofiji minimalizma. Razmislite, katere preparate resnično potrebujete (in jih vedno tudi do konca porabite!) ter predvsem, kakšen vpliv imajo na okolje.

Kako zmanjšati količino odpadkov na POTI?

Kava za na pot tu, čokoladica tam – nezaželena embalaža se lahko hitro nakopiči, sploh kadar ste na poti. A z malo načrtovanja boste kmalu ugotovili, da tudi v teh primerih ni težko ostati trajnosten.

Namesto da kupite vodo v plastenki, vzemite s sabo vodo v stekleni embalaži ali jekleni steklenički.

Kavo skuhajte doma in jo shranite v termovko. Izolirna steklenička se odlično obnese zlasti pri potovanjih z avtom, saj se dobro zaprta zagotovo ne bo polivala po sedežih ali armaturi.

Tudi malico si pripravite doma. Tako boste lažje zmanjšali porabo kupljenih sendvičev in pripravljenih obrokov, zapakiranih v tono plastike. Če pa vam kljub vsemu zmanjka časa za pripravo kakovostnega obroka, si lahko malico kupite na SPARovem oddelku Hitroteke , kjer najdete mnogo izdelkov SPAR To Go , pakiranih v okolju prijaznejših embalažah, ali pa si svoj polnovredni obrok zagotovite na postrežnih oddelkih. Samo na posodice ne pozabite!

, kjer najdete mnogo izdelkov , pakiranih v okolju prijaznejših embalažah, ali pa si svoj polnovredni obrok zagotovite na postrežnih oddelkih. Samo na posodice ne pozabite! Vzemite s sabo pribor ali pa kupite lesenega, namesto robčkov pa uporabite kuhinjske serviete.

Seveda ves čas pravilno ločujte, če ne gre drugače, pa odpadke ustrezno zavrzite po prihodu domov.

Kako zmanjšati količino odpadkov pri NAKUPOVANJU?

Uspešno spopadanje s čezmerno proizvodnjo odpadkov in odgovorno ravnanje se vedno začneta pri vsakodnevnih opravilih, kot je obisk trgovine z živili. Tega se zelo dobro zavedajo tudi v SPARu, kjer so si v okviru trajnostne strategije zadali, da svojim kupcem pomagajo nakupovati bolj trajnostno. V sodelovanju z Ekologi brez meja so tako pripravili Sparov vodnik za trajnostno nakupovanje, ki vključuje okolju prijazne nasvete in koristne informacije, kako lahko kupci v Sparu, zahvaljujoč ponudbi izdelkov in storitev, nakupujejo karseda trajnostno.

Vodnik vključuje tudi kviz, s katerim lahko preverite, ali ste na področju trajnostnega nakupovanja šele na začetku svoje poti, se morda znajdete na eni izmed srednjih ravni ali pa imate trajnostne prakse že v malem prstu.

Foto: Spar

*Razen za purana, ki je vzrejen v Sloveniji.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.