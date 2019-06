Tragična nesreča blizu Bovca: dečka stisnila skala

Nesreča se je zgodila v gozdu, na strmem pobočju blizu kampa Jelinc na turistični kmetiji Jelinčič v kraju Soča, ki je približno deset kilometrov oddaljen od Bovca. Policija za zdaj ni sporočila podrobnejših informacij, znano je le, da je mladostnika skala stisnila ob drevo in je na kraju podlegel poškodbam.

Gorski reševalci iz Bovca so preminulega prenesli do kampa, posredovali so tudi bovški gasilci in tolminska služba nujne medicinske pomoči.