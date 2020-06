Tonin: Demografski urad in nacionalni demografski sklad bi lahko imeli jeseni

Predsednik NSi Matej Tonin ob prvih sto dneh vlade ocenjuje, da stvari znotraj koalicije delujejo dobro, komunikacija teče, odprte zadeve redno usklajujejo. Ena ključnih tem, o katerih trenutno potekajo pogovori, so tudi demografski izzivi. Tonin verjame, da bi demografski urad in nacionalni demografski sklad lahko imeli jeseni, piše STA.

Rezultati vlade so po Toninovih besedah dobri. S prvim valom novega koronavirusa so po njegovi oceni opravili z odliko, pri čemer je izpostavil številke o okuženih na 100.000 prebivalcev. Vlada pa se je po njegovem mnenju tudi zelo hitro odzvala in pomagala ljudem pri soočanju z virusom. Ob tem je navedel, da je po podatkih mednarodnih organizacij Slovenija na sedem mestu po tem, koliko denarja je bilo razdeljeno ljudem glede na delež BDP, piše STA.

Po njegovih besedah želijo čim prej zagnati gospodarstvo. Sprejet je poseben zakon, ki bi odpravljal ključne birokratske ovire in pospeševal projekte z že zagotovljeno finančno konstrukcijo. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj želi odpraviti omejitve pri delu od doma. Na tem ministrstvu pa pripravljajo tudi celosten pregled socialnih transferjev in pomoči, da bi bili bolj učinkoviti in bi hkrati zagotovili, da se "bo delo splačalo", je nanizal Tonin.

Prav tako je izpostavil koalicijske pogovore o nacionalnem demografskem skladu in demografskem uradu. "Verjamem, da če bomo delali trdo, če se bomo potrudili, bi lahko v jeseni ti dve instituciji tudi imeli," je ocenil, piše STA.

Vse premoženje pod eno streho

Za NSi je pri nacionalnem demografskem skladu pomembno, da se vse premoženje združi pod eno streho in da sklad ne bo skrbel zgolj za starejše in pokojnine, ampak za celotno populacijo, tudi za večjo rodnost in vračanje visoko kvalificiranih Slovencev v domovino, je pojasnil.

Foto: Thinkstock

Pri demografskem uradu pa si želijo predvsem, da ne bi bilo podvajanja z ministrstvom, ki skrbi za socialo, in bi šlo za močan urad z jasno zapisanimi pristojnostmi in odgovornostmi. Ne želijo si namreč, da bi bil direktor demografskega urada tisti, "ki bi govoril, kaj se mora zgoditi, minister za socialo bi bil pa tisti, ki bi to moral realizirati". Ali bo urad vodil minister ali direktor, pa je po njegovih besedah stvar dogovora, piše STA.

Ob pričakovanjih DeSUS v zvezi z omenjenim uradom je Tonin menil, da "koalicija ni samo NSi in ni samo DeSUS, v koaliciji smo štirje koalicijski partnerji, da dosežemo nek cilj, je potreben dogovor".

Sicer pa je na vprašanje glede trdnosti koalicije odgovoril, da v politiki ni nič dokončnega, stvari se hitro spreminjajo. Tudi na podlagi internih raziskav pa v stranki ocenjujejo, da je članstvo zadovoljno z delom njihove ministrske ekipe, z delom vlade in da je bila odločitev, da gredo v koalicijo, pravilna, piše STA.

"Prepričan je, da se je njihova ministrska ekipa izkazala"

Da pa bodo za to plačali neko ceno, so vedeli vnaprej in jo tudi sprejemajo, je dejal ob dejstvu, da so doslej v vsaki koaliciji pridobivale največje stranke, manjše pa nekoliko izgubljale. Prepričan je, da se je njihova ministrska ekipa izkazala, na "dolgi rok pa se vendarle nekje rezultat mora tudi pokazati".

Na vprašanje, če v NSi pričakujejo spremembe pri vodenju ministrstev glede na spremenjena razmerja po tistem, ko sta SMC zapustila dva poslanca, pa je Tonin odgovoril, da niso v vladi zaradi položajev, "vsekakor pa je treba ta bremena pravično razdeliti". V koalicijskih pogovorih so to vprašanje že izpostavili, bolj natančno pa se bodo lahko o teh stvareh pogovarjali, ko se bodo razmere v drugih koalicijskih strankah konsolidirale, še piše STA.