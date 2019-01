Tomo Križnar po izpustitvi: Travmatiziran sem, potrebujem psihiatra!

Toma Križnarja in Bojano Pivk Križnar so na misiji v Sudanu med prazniki zajeli in zadržali v begunskem taborišču Yida. V petek sta sporočila, da ju je južnosudanska vojska proti plačilu izpustila, ob tem pa je Tomo objavil pismo v katerem opisuje travmatično izkušnjo.

Humanitarec Tomo Križnar je skupaj z ženo Bojano Pivk Križnar v Južnem Sudanu raziskoval gobavost med Nubami. Na meji med Sudanom in Južnim Sudanom so ju zajeli ter jima vzeli snemalno opremo in potna lista. Po zadržanju v begunskem taborišču Yida ob meji so ju proti plačilu vendarle izpustili.

Za svobodo sta zakonca Križnar odštela sto dolarjev in se nemudoma vrnila k svojemu poslanstvu. "Hitiva naprej, da izkoristiva čas, ki nama je še ostal. V naslednjih dneh bova s tistimi, ki naju v temle trenutku potrebujejo," sta zapisala v objavi na Facebooku. Preostali čas tako namenjata zbiranju podatkov o številu gobavcev, ki jih bosta tudi posnela, otrokom pa bosta razdelila tople kape.

Čeprav to za Križnarja ni bila prva tovrstna izkušnja, iz države je bil namreč izgnan že dvakrat prej, je v pismo na Facebooku zapisal, da ga je dogodek travmatiziral. Tokrat sta bila zajeta skupaj z ženo, a so ju ob pridržanju ločili, saj so moški in ženske v "tistih vročih zatohlih podzemnih hodnikih ločeni".

"Moške nas vsakič, ko nas ponovno privlečejo, odvlečejo nadstropje nižje pod zemljo. Globlje v pekel!" je zapisal in nadaljeval, da jih še huje obdelujejo, preiskujejo in zastrašujejo. Nižje jih odvedejo zato, da se na ulico v Jebel Barkalu ne bi slišalo krikov mučenih, je zapisal.

Dodal je, da sam čuti, da ni več čisto gladek, in pripisal, da potrebuje psihiatra. Pivk Križnarjeva se mora zaradi službene obveznosti na eno od slovenskih šol vrniti do srede januarja, sam pa lahko ostane še vse do 19. februarja.

Celoten zapis o travmatični izkušnji si lahko preberete na spodnji povezavi.