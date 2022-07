Tomaž Vesel ima novo službo

Vesel je s 1. julijem na mestu direktorja Dolenjskega lista nasledil Gregorja Repiča.

Veselu se je devetletni mandat na čelu računskega sodišča iztekel s koncem maja, a ga je, ker DZ do tedaj še ni imenoval njegovega naslednika, podaljšal do sredine junija. Poslanci so za novo predsednico računskega sodišča nato minuli petek izvolili Jano Ahčin.

Last družbe Eurofit

Vesel je prevzel vodenje podjetja, ki je del medijske skupine Media24 (v lasti družbe Svet24, katere lastnica je nekdanja žena Martina Odlazka Alena Nardini, nekoč Alenka Odlazek). V naboru medijskih družb iz skupine so med drugim še družba Salomon, tiskani mediji Svet24, Reporter in Novi tednik, več radijskih postaj, med njimi Radio Aktual, Radio Celje in Radio Veseljak, pa spletni portali nekaterih od teh medijev.

Družba Dolenjski list je sicer v lasti družbe Eurofit. V tej ima Martin Odlazek 44-odstotni delež, po osemodstotni delež pa imajo Gašper, Domen, Nejc, Liza, Tina, Maja in Meta Odlazek, kažejo podatki Ajpesa.

Večinski lastnik podjetja Salomon

Dolenjski list je za zdaj še tudi večinski lastnik podjetja Salomon, ki glede na razvid medijev pri ministrstvu za kulturo med drugim izdaja Radio Salomon, športni dnevnik EkipaSN ter revije Jana, Vklop, Zvezde/Lady, Salomonov oglasnik in Salomonov ugankar. Družba je tudi 19-odstotni družbenik podjetja Večer mediji, ki med drugim izdaja časnik Večer, obenem pa so družbe Salomon, Curator Nova in Svet24 po podatkih Ajpesa z 19,95-, 17,96- in 14,54-odstotnim deležem skupaj tudi večinske lastnice Primorskih novic.

Vendar pa je novomeško okrožno sodišče nedavno v tožbi Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) proti Dolenjskemu listu glede družbeništva v Salomonu po pisanju Dela pritrdilo DUTB in odločilo, da DUTB postane edina lastnica Salomona. Sodba sicer še ni pravnomočna, Martin Odlazek je napovedal pritožbo.