Toliko stopinj bo pokazal termometer

Do četrtka bo še zelo vroče, potem pa bo vročina popustila.

Danes bo pretežno jasno, pihati bo začel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 37 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno. Popoldne in zvečer, predvsem na severu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 21, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija.

Vročina bo popuščala

V noči na četrtek bodo zlasti v severni Sloveniji krajevne nevihte, prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja. V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, napovedujejo na Agenciji za okolje. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Vročina bo popustila.

Do vključno srede bo v popoldanskem času po nižinah velika toplotna obremenitev.