Horoskop: kaj nam prinaša poletje?

Oglasno sporočilo

Poletje je pred vrati in v zraku je čutiti pozitivne spremembe, ki so v teh časih težko pričakovane. Življenje se ponovno počasi prebuja, s tem se prebujamo tudi mi. Še nimaš načrtov za poletje? Brez skrbi, preveri seznam aktivnosti, ki so izbrane na podlagi tvojega horoskopa.

OVEN

Svojo nepotrebno energijo namesto v jezo in tekmovalnost raje vložite v nekaj koristnega. Razmislite o tem, ali bi začeli telovaditi. Poskusite s treningi na prostem ali obiščite fitnes. Tako boste svojo živahno energijo vložili v nekaj koristnega za vaše telo. To poletje se boste v svoji koži počutili odlično!

BIK

Svoj prosti čas najraje preživite v naravi, zato boste to poletje večino časa preživeli zunaj na prostem. Pojdite na sprehod v park, kjer poskusite meditirati, preberite svojo najljubšo knjigo ali zgolj uživajte v čudoviti neokrnjeni naravi. Rezervirajte si oddih v naravi, kot na primer na kampiranju ali morda celo "glampingu".

DVOJČKA

Vsi vemo, da ste zelo zgovorni in svoj prosti čas najraje preživite v družbi ljudi, ki so vam blizu. Tako boste to poletje preživeli večino časa s svojimi prijatelji, tudi tistimi, s katerimi ste se nekoliko oddaljili. Iz garaže boste "privlekli" svoj žar in pokazali prijateljem svoje kuharske sposobnosti.

RAK

Če imate v svoji družbi raka, veste, kako zelo čustveni in občutljivi so, predvsem v časih, v katerih se nahajamo. Raki, vzemite si nekaj časa samo zase, da odmislite vse svoje težave ter se prepustite danemu trenutku. Privoščite si oddih, o katerem že dolgo sanjarite.

LEV

Po srcu ste ustvarjalni, polni strasti ter pozitivno naravnani. Počnite nekaj, kar vam bo omogočilo, da zbudite otroka v sebi. Preživite aktiven dan v parku, mogoče obiščite adrenalinski park ali morda celo bazen s tobogani. Prepustite se in uživajte v trenutku.

DEVICA

Device hrepenite po redu in ste rojene perfekcionistke. Vzemite si nekaj časa za prenovo sobe, kar že nekaj časa tudi odlašate. Naredite "čistko" omare, prebarvajte stene ter zamenjajte svoje okraske in dodatke. Navdušeni boste nad novim izgledom vaše spalnice.

TEHTNICA

Ste družabno znamenje, ki sovraži preživljati svoj prosti čas v samoti. Zato poskrbite, da to poletje ne boste sami. Pokličite svoje prijatelje in organizirajte piknik v naravi. Morda pokličite tudi starega prijatelja, s katerim sta se nekoliko oddaljila.

ŠKORPIJON

Ste zelo pogumni in precej iznajdljivi. Zdaj je pravi čas, da pokličete svojega najboljšega prijatelja, s katerim se skupaj preizkusita v zahtevnem pohodu ali mogoče celo gorskem plezanju. Svoj dan zaključite s kampiranjem pod zvezdami. Pri tem ne pozabite tudi na sprej za komarje.

STRELEC

Optimistični, pustolovski in zabavni strelci bi si morali to poletje vsekakor napisati seznam stvari, ki jih enostavno morate poskusiti. Sem in tja vas bo imelo, da bi pustili vse in odpotovali na Havaje, pa tudi če se ne boste odločili za takšno eksotiko, boste zagotovo našli kaj posebnega, kar bo popestrilo vaše poletje.

KOZOROG

Kozorogi ste znani kot "starši" v skupini prijateljev, kar izkazujete s svojo veliko skrbnostjo. Zato naj bo to poletje vaše! Vzemite si čas zase. Pojdite v spa ali si naredite sproščujočo kopel kar doma. Privoščite si tudi masažo telesa, saj bo ravno to najbolj napolnilo vaše baterije.

VODNAR

Vodnarji ste svobodomiselni in ekscentrični. Vaš idealni oddih med poletjem naj bo nekaj, kar vas bo spodbudilo, saj sovražite karkoli dolgočasnega. Letos poleti poskusite potapljanje s plinskimi jeklenkami, ki je pravo adrenalinsko doživetje. Navsezadnje ste znamenje, ki obožuje nove dogodivščine.

RIBI

Vodni znaki, zlasti ribe, ste znani kot pravi romantiki. Poiščite si malo poletne romance z nekom posebnim in zaživite svoje najbolj divje sanje. Nič ni narobe, če zveza ne preživi. Po drugi strani boste v prihodnjih letih imeli najbolj "kulske" zgodbe za vnuke.

Naročnik oglasne vsebine je 12MEDIA D. O. O.