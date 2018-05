Toča klestila po Prekmurju, nevihte mogoče tudi danes

Na vzhodu države so v sredo nastala neurja z močnimi nalivi, sunki vetra in točo. Najhuje je bilo v Prekmurju, kjer so nevihte povzročile tudi gmotno škodo. V Dobrovniku je toča poškodovala strehe šestih hiš, v občinah Murska Sobota, Turnišče in Beltinci pa so meteorne vode zalivale hiše in druge objekte. Toča je škodo povzročila tudi na kmetijskih površinah.