To so spremembe, ki so danes stopile v veljavo

Poleg živilskih trgovin bodo lahko odprte prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo blago za osebno nego in čiščenje. Izjeme so npr. tudi lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, tržnice, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke in zavarovalniške storitve, pošta, dostavne službe ter servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles, piše STA.

Odprte trgovine ne smejo prodajati oblačil, obutve in tehničnega blaga

Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo. Niso pa izjeme prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga. To, kot je razumeti iz vladnega odloka, velja tudi za trgovine, ki ostajajo odprte. Od ostalih storitev so izjema npr. dimnikarske, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo, prisoten samo en izvajalec. Izjema so tudi gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, trafike in kioski, osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih ter druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Trgovci, upravljalci trgovskih centrov in ponudniki storitev, katerih prodaja bo dovoljena, bodo morali ob epidemioloških zahtevah spoštovati tudi določila glede števila potrošnikov v lokalu, trgovini oz. trgovskem centru.

Ustavljen je javni promet, dovoljeni so taksi prevozi

Od danes je, tako kot spomladi, zaustavljen tudi medkrajevni, mestni in železniški javni promet. Še naprej pa bo med drugim dovoljen prevoz na delo in z dela, ki ga organizira delodajalec, t. i. delavski avtobusi. Dovoljeni bodo tudi taksi prevozi, še navaja STA. Za olajšanje prevoza na delo je ministrstvo za infrastrukturo vključilo rešitev, s katero se bo lahko v enem vozilu na delo vozilo največ šest sodelavcev.

Šolarji v drugi teden pouka na daljavo V skladu z vladnim odlokom se danes začenja že drugi teden po jesenskih počitnicah, ko bo pouk v osnovnih in srednjih šolah v celoti potekal na daljavo. Vrtci bodo zagotavljali le najnujnejše varstvo, varuhi predšolskih otrok pa od danes začasno ne bodo mogli opravljati varstva otrok na domu. Dijaki in osnovnošolci od vključno 6. razreda so imeli pouk na daljavo že pred počitnicami, medtem ko so najmlajši šolarji s tem začeli po dvotedenskih krompirjevih počitnicah. Izobraževalni proces poteka na daljavo tudi na fakultetah. Prve dni šolanja na daljavo je sicer zaznamovalo nekaj težav z upočasnjenim delovanjem Arnesovih spletnih učilnic, ki pa so jih kmalu odpravili. (STA)

Lastniki nepremičnin in plovil nič več med izjemami

V okviru strožjih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa danes stopajo v veljavo tudi spremembe glede prehajanja državne meje. Lastništvo nepremičnine ali plovila v sosednji državi ni več med izjemami za prehajanje meje brez karantene. Izjema za vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani pa je mogoča le v drugi državi članici EU ali schengna, navaja STA.

Foto: STA

Doslej so lahko lastniki nepremičnin in plovil prehajali mejo za 48 ur, ne da bi pri vrnitvi v državo potrebovali negativni test na koronavirus ali šli v karanteno. Te izjeme od danes ni več. Prav tako niso več mogoči obiski ožjih družinskih članov zunaj EU oziroma schengenskega območja za 72 ur. "Po domače, preživljanje vikendov v BiH ali Srbiji ne bo več mogoče," je v četrtek pojasnil notranji minister Aleš Hojs.

Izjema za čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo delovno razmerje v eni od članic EU ali schengenskega območja, se časovno omejuje na 14 ur po prehodu meje. Doslej je veljalo, da je bil med izjemami od obvezne karantene tudi prehod meje zaradi neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov, ki ni trajal več kot 48 ur. Ta izjema zdaj velja le za nujne poslovne razloge, časovna omejitev pa se skrajšuje na 12 ur, piše STA.

Na rdečem seznamu vse sosednje države

Nekaj sprememb je tudi na rdečem seznamu, kjer so zdaj v celoti vse sosednje države. Osebe, ki jim je bila odrejena karantena zaradi prihoda v Slovenijo iz rdeče države, imajo možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim testom na koronavirus. A lahko karanteno na tak način prekinejo šele po petih dneh. Se pa napotitvi v karanteno še vedno lahko izognejo, če ob prehodu meje predložijo negativni izvid testa za prisotnost virusa, ki ni starejši od 48 ur, poroča STA.

Knjižnice ob posebnih pogojih še naprej odprte

V veljavo danes stopa odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Sloveniji, ki ga je vlada sprejela v petek. Odlok kot izjemo dovoljuje opravljanje knjižničnih storitev. Te so od danes še naprej dovoljene pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik z uporabniki. Kot je razvidno iz besedila odloka, je število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja knjižnična dejavnost, omejeno na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, piše STA.

Foto: Thinkstock

Knjižnične storitve so dovoljene le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik z uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri opravljanju dejavnosti knjižnic pa se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe s covid-19, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ, še piše v besedilu odloka.

Ukrepi bodo veljali 14 dni

Vsi ti ukrepi so predvideni za naslednjih 14 dni, potem pa bi lahko po navedbah pristojnih sledilo nadzorovano sproščanje.