To so spremembe, ki jutri stopijo v veljavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek stopajo v veljavo novi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Svoja vrata bodo zaprle vse nenujne trgovine, pri čemer izjeme med drugim predstavljajo prodajalne z živili, lekarne, banke in pošte. Jutri bodo začasno ustavili tudi javni prevoz, dovoljeni pa bodo prevozi s taksiji. Šole in fakultete bodo ostale zaprte, pouk za učence, dijake in študente bo še naprej potekal na daljavo. Vrtci bodo še naprej delovali v zelo omejenem obsegu, spremembe pa se obetajo tudi pri prehajanju državne meje.

Od ponedeljka bodo tako kot spomladi za dva tedna svoja vrata zaprle vse nenujne trgovine. Izjeme predstavljajo prodajalne z živili, lekarne, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, poštne poslovalnice, vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, dimnikarske storitve, trafike in kioski ... Nenujne trgovine bodo svoja vrata zaprle tudi v trgovskih centrih.

Jutri bodo ustavili javni prevoz

Med 6. in 21. uro bo še vedno dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalen stik s potrošniki, vendar pa konzumiranje hrane in pijače na javnih mestih ne bo več dovoljeno. Opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač bo še naprej mogoče tudi v primeru dostave. Industrijska proizvodnja bo nemoteno tekla naprej, šole vožnje se bodo začasno zaprle. Upravne enote bodo lahko opravljale le najnujnejše zadeve.

Skladno z odlokom vlade bodo od ponedeljka za 14 dni ustavili medkrajevni, mestni in železniški javni prevoz. Še naprej pa bo dovoljen posebni linijski prevoz potnikov, torej prevoz na delo in z dela (t. i. delavski avtobusi), ki ga organizira delodajalec. Dovoljen bo tudi prevoz na delo do šest oseb v istem vozilu, če gre za zaposlene istega podjetja, je potrdil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Dovoljeni bodo tudi taksi prevozi.

Prepovedano bo obratovanje nihalnih žičnic, vzpenjače in krožno-kabinskih žičnic, razen v primeru nujne medicinske oskrbe oz. zaščite in reševanja.

Z začetkom prihodnjega tedna bodo še naprej zaprte osnovne in srednje šole ter fakultete. Pouk za učence, dijake in študente bo še naprej potekal na daljavo. Vrtci bodo še naprej varstvo zagotavljali samo v nujnih primerih. V zaprtih prostorih bodo smeli trenirati samo poklicni športniki.

Spremembe pri prehajanju državne meje

S ponedeljkom bodo začele veljati tudi spremembe glede prehajanja državne meje. Do zdaj so lahko lastniki nepremičnin in plovil prehajali mejo za 48 ur, ne da bi pri vrnitvi v državo potrebovali negativni test na koronavirus ali šli v karanteno. Te izjeme od jutri ne bo več. Prav tako ne bo več mogoč obisk ožjih družinskih članov v roku 72 ur zunaj EU oziroma schengenskega območja.

V ponedeljek bodo začele veljati spremembe glede prehajanja državne meje. Foto: STA

Izjema za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali kateri od drugih držav schengenskega območja, se bo časovno omejila na 14 ur po prehodu meje. Do zdaj je veljalo, da je bil med izjemami od obvezne karantene tudi prehod meje iz neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov, ki ni trajal več kot 48 ur. Ta izjema bo od ponedeljka veljala le za nujne poslovne razloge, časovna omejitev pa se bo skrajšala na 12 ur.

Na rdečem seznamu po novem celotna Italija

Osebe, ki jim je bila odrejena karantena zaradi prihoda v Slovenijo iz rdeče države, imajo možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim testom na koronavirus. Karanteno lahko na takšen način prekinejo šele po petih dneh. Napotitvi v karanteno se sicer še vedno lahko izognejo, če ob prehodu meje predložijo negativni izvid testa na koronavirus, ki ni starejši od 48 ur.

Na rdečem seznamu držav bodo od ponedeljka med drugim celotna Italija, Irska, Poljska in več administrativnih enot Grčije. Na rdečem seznamu ostaja tudi Španija, a brez Kanarskih otokov, ki bodo spet na oranžnem seznamu. Oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni ali zeleni seznam, lahko v državo vstopi brez omejitev in karantene.