Koronavirus: prišlo je do preobrata

V torek so v Sloveniji ob 713 PCR-testih in 5.978 hitrih antigenskih testih potrdili 1.821 okužb z novim koronavirusom. To je 52 manj kot prejšnji torek, ko so potrdili 1.873 primerov okužbe, kažejo podatki sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Prvič po mesecu in pol, natančneje po 31. maju, se je zgodilo, da je število okužb v primerjavi s prejšnjim tednom padlo.