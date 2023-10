To jesen imate vse na enem mestu

Oglasno sporočilo

Shoppster tudi letos pripravlja ponudbo, kjer boste lahko kupili vse na enem mestu. Da bo nakupovanje brezskrbno in zabavno, vam ponujajo tudi možnost odplačevanja vašega nakupa vse do 48 obrokov. Kot največjo novost letošnjega leta spletni trgovec poleg brezplačnega prevzema na Shoppster prevzemnem mestu in hitre dostave na naslov zdaj nudi tudi možnost prevzema pošiljk na izbranih prevzemnih mestih na več kot 1.300 lokacijah po vsej Sloveniji.

Foto: Shoppster

Povratek v delovni vsakdan po prijetnem dopustu zna biti težak in turoben, vendar predstavlja priložnost za nove začetke in ponovno vzpostavitev rutine. Ta bo omogočila, da po službenih opravkih najdete čas tudi za druženje z domačimi in prijatelji, pripravo dobre večerje ali urejanje jesenskega vrta. Pri tem nam del obveznosti olajša tudi spletni ponudnik Shoppster, ki vam ponuja vse na enem mestu in s tem omogoča, da vse, kar potrebujemo, nakupimo kar iz udobja domačega kavča in pri tem prihranimo tako dragoceni čas kot tudi denar.

Visoki prihranki in široka izbira izdelkov

Spletni ponudnik Shoppster letošnjo jesen ponovno pripravlja ugodnosti, ki nas bodo težko pustile ravnodušne. V svojem asortimanu namreč nudi več kot 200 tisoč izdelkov in več kot tri tisoč priznanih blagovnih znamk. Brskanje med spletnimi policami je sila preprosto, kar omogoča 14 različnih kategorij, med katerimi lahko hitro najdete želene izdelke ter jih dodate v spletno košarico. Z nekaj kliki si v kategoriji Bele tehnike oglejte hladilnike znamke Candy ali Bosch ali pa izberite med izdelki v kategoriji Delavnica in orodje izberite orodje kvalitetnih znamk, da boste pred jesenjo poskrbeli za glavne popravke okoli hiše.

Na koliko obrokov? Vav!

Za lažje plačevanje večjih nakupov se je Shoppster odločil, da vam resnično ponudi vse na enem mestu! Tako so razširili možnosti plačil in svojim kupcem nudijo možnost enostavnega obročnega odplačevanja. S tem namenom so se povezali z Leanpay ter vam omogočili plačilo kar do 48 obrokov!

Foto: Shoppster

To je znak, da je zdaj pravi čas za posodobitev svoje računalniške opreme z nakupom prenosnika znamke Acer ali dokončni nakup ozvočenja znamke Samsung, ki bo omogočil, da pravo kino vzdušje za ogled najnovejšega filma pričarate kar doma. Seveda s prihranki.

V kategoriji Vse za dom pa izpostavljajo kakovost znamk Grohe in Deante.

Na vsakem vogalu za še lažji prevzem izdelkov

Svoje naročilo lahko še vedno brezplačno prevzamete na Brnčičevi 49a v Ljubljani, vsak delavnik med 8. in 20. uro, ter med 9. in 14. uro v soboto ali vam ga na želeni naslov dostavi kurirska služba. Spletni ponudnik pa kot največjo novost letošnjega leta ponuja tudi prevzemne točke po celi Sloveniji.

Foto: Shoppster

Poleg brezplačnega prevzema in hitre dostave lahko svoje naročilo prevzamete na izbranih prevzemnih mestih poslovalnic Pošte Slovenije, bencinskih servisih Petrol, OMW, MOL in SHELL ali s pomočjo paketomatov na kar 1.300 prevzemnih točkah v krajih po vsej Sloveniji. Ponudnik s tem omogoča še preprostejši prevzem nakupov, saj vsak posameznik lahko izbere sebi najbližjo poštno poslovalnico, bencinski servis ali paketomat in pakete prevzame spotoma ob urejanju drugih opravkov ali na poti domov oziroma kadar vam to najbolj ustreza.

Vse na enem mestu za najboljše spletno nakupovanje. Shoppster.si.

Naročnik oglasnega sporočila je SHOPPSTER D. O. O.