To je število okužb, potrjenih v soboto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto so ob 242 PCR-testih in tisoč hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 85 okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je 209 okužb manj kot dan prej in osem manj kot prejšnjo soboto, ko so jih potrdili 93.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 3.741 aktivnih primerov okužbe, kar je 78 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 236, kar je dva manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev pa je trenutno 175, kar je štiri manj kot dan prej.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 1.265.676 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.918, kar je enako kot dan prej.

Peking sprošča koronavirusne ukrepe

V kitajski prestolnici Peking bodo po več tednih zapore javnega življenja postopoma nadalje sproščali koronavirusne ukrepe, so danes sporočile lokalne oblasti. Prebivalci se bodo v ponedeljek pričeli vračati na delo, ponovno bodo pričele delovati restavracije, šole pa bodo ponovno odprli 13. junija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ponedeljek bodo z delovanjem ponovno pričele restavracije, ki jih bodo lahko prebivalci mesta obiskali, če bodo predložili negativen rezultat testa na novi koronavirus. Normalno bo deloval tudi javni promet, so še sporočile lokalne oblasti.

Omejitve bodo sicer še naprej veljale v dveh okrožjih prestolnice, so še sporočile oblasti. V Pekingu so danes zabeležili 19 novih okužb z novim koronavirusom, še poroča AFP.

Kitajci zavzeli strategijo ničelne tolerance do covida-19

V Pekingu so oblasti konec maja ponovno odprle muzeje, knjižnice, gledališča in telovadnice, čeprav z omejenim številom ljudi in samo v okrožjih, kjer že sedem dni zapored niso poročali o nobenem primeru covida-19.

Kitajska je zavzela strategijo ničelne tolerance do covida-19, zaradi česar so v večjih mestih v preteklih mesecih v nasprotju s trenutnimi trendi v svetu, ki se v veliki meri vrača v normalno življenje, uvedli stroge zapore javnega življenja, prebivalci pa so bili podvrženi množičnim testiranjem.