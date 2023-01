Svet stranke Gibanje Svoboda ima novo predsednico

Po vrhu koalicije je zasedal še svet stranke Gibanje Svoboda, kjer so člani za novo predsednico sveta stranke soglasno izvolili Natašo Avšič Bogovič, sicer namestnico vodje poslanske skupine in predsednico parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Potem ko je s funkcije predsednice sveta stranke Gibanje Svoboda odstopila Mirta Koželj, so se pojavila ugibanja, kdo jo bo nasledil. Včeraj smo že poročali, da bi to lahko bila poslanka Nataša Avšič Bogovič, ki so jo danes na svetu stranke člani tudi soglasno podprli, so v sporočilu za javnost zapisali v stranki Gibanje Svoboda.

"Vesela sem, da sem prejela soglasno podporo za predsednico sveta stranke. Zaupano funkcijo bom opravljala ponosno in odgovorno. Moje delovanje bo usmerjeno v še boljšo povezanost različnih struktur znotraj stranke. Delo na terenu bomo še okrepili in s tem povečali krog ljudi, ki nam zaupajo," je ob izvolitvi poudarila Avšič Bogovičeva.

Avšič Bogovičeva je sicer namestnica vodje poslanske skupine in predsednica parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Pred izvolitvijo v DZ pa je delala kot svetovalka uprave GEN-I.