Težko je verjeti: tujce je 22-letnik tihotapil v pasjih hišah #foto

Policisti so pri mejni kontroli z uporabo tehničnih sredstev zaznali sum, da so v vozilu osebe, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Pri nadaljnji temeljiti kontroli so v pasjih hišah našli osem tujcev, državljanov Sirije, ki niso imeli dovoljenja za vstop v Slovenijo.

Voznik je tujce skril v pasje hiše, na njih pa naložil druge, tako da tujci sami iz njih niso mogli izstopiti. Tujci so bili v hišah zelo utesnjeni, njihovo dihanje je bilo zaradi majhnega prostora oteženo, prav tako so nekateri, kljub visokim temperaturam, morali imeti oblečena debela oblačila, da niso bili poškodovani zaradi žebljev in grobih lesenih površin v notranjosti pasjih hiš.

Osumljeni 22-letni državljan Srbije bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, za navedeno kaznivo dejanje pa je zagrožena kazen zapora od treh do petnajstih let in denarna kazen.

Foto: PU Maribor

