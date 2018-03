Temperature bodo padle, a snega po nižinah ni pričakovati

Danes dopoldan bomo lahko izkoristili suho vreme, proti večeru pa se bodo spet pojavile padavine. Zaradi povečanja padavin so se začele razlivati Krka in njeni pritoki, prav tako je ponoči na Ljubljanskem barju poplavila Ljubljanica. Dvignila se bo tudi gladina morja, ki lahko najnižje dele obale poplavi do deset centimetrov. Čeprav bodo temperature nekoliko padle, snega ni pričakovati.

Foto: Ana Kovač

Danes bo nebo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bo večinoma suho, proti večeru pa se bodo pojavile krajevne padavine, deloma plohe, pričakujemo lahko tudi kakšno nevihto.

Najnižje jutranje temperature se bodo gibale med 1 in 5 stopinjami, na Primorskem pa okoli 7 stopinj Celzija. Dan se bo segrel od 4 do 11 stopinj, na Primorskem in v vzhodnih krajih pa vse do okoli 13 stopinj Celzija, poroča Agencija za okolje (Arso).

V torek in sredo bo vreme še naprej spremenljivo do pretežno oblačno, v torek popoldne je pričakovati krajevne plohe, ki se bodo do srede nekoliko umirile. V četrtek se bo pooblačilo. Sprva bo občasno deževalo na zahodu, zvečer pa bodo padavine zajele večji del države.

Čeprav se bodo proti koncu tedna temperature nekoliko spustile, snega ni pričakovati, so nam povedali na Arsu.

Reke se že razlivajo Foto: Arso

Krka in njeni pritoki so se začeli razlivati na območjih vsakoletnih poplav, danes in jutri pa bodo še naraščali. Ponoči se je sicer naraščanje v spodnjem toku nekoliko umirilo, vendar bo čez dan voda ponovno narasla.

Zaradi trenda naraščanja se lahko pričakuje, da se bodo čez dan ponovno razlile tudi Pesnica, Dravinja in Sotla. Ponoči se je začela razlivati tudi Ljubljanica, pričakujemo lahko, da se bodo razlile tudi reke v njenem zaledju.

Če bodo padle močne padavine, se lahko od zgodnjih jutranjih ur razlijejo tudi reki Vipava in Kolpa, njuni pritoki in manjši vodotoki s povirji v Polhograjsko-Škofjeloškem hribovju.

Morje bo poplavilo v višini do deset centimetrov

Danes se bo gladina morja ob slovenski obali povišala predvsem v večernih urah med 18.30 in 20.30. Pri tem lahko morje najnižje dele obale v poplavi do deset centimetrov, še poroča Arso.

