Tanja Fajon v Braziliji obiskala tamkajšnje Slovence

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Sao Paulu z obiskom Slovenskega doma Triglav in srečanjem s člani Zveze Slovencev v Braziliji v soboto končala tridnevni uradni obisk v tej južnoameriški državi. Sodelovala je še na srečanju slovensko-brazilske in slovensko-argentinske gospodarske zbornice ter predavala na think-tanku za mednarodne odnose CEBRI.

Po obisku Slovenskega doma Triglav je ministrica Tanja Fajon Slovence v Braziliji izpostavila kot nepogrešljiv most sodelovanja in povezovanja med državama. Zagotovila je, da se bodo v svetu vlade za Slovence po svetu še naprej trudili nuditi pomoč in podporo Slovencem v Braziliji, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

"Zveza Slovencev v Braziliji, ki šteje okrog 100 članov, si s pomočjo različnih aktivnosti prizadeva ohranjati slovensko identiteto, kulturo in jezik in tako predstavlja pomemben steber povezav med narodoma," je dejala. Dodala je, da Slovenci v največjem brazilskem mestu Sao Paulu delujejo na različnih področjih in tako prispevajo k poglabljanju gospodarskega, znanstvenega in kulturnega sodelovanja.

V Braziliji naj bi po navedbah MZEZ sicer bilo od 3.000 do 5.000 članov slovenske skupnosti.

Na srečanju slovensko-brazilske in slovensko-argentinske gospodarske zbornice pa je ministrica pozdravila vzpostavitev digitalnega interaktivnega zemljevida slovenskih podjetij v Argentini in Braziliji. "Interaktivni zemljevid, ki ga podpira tudi naša gospodarska diplomacija, je korak v pravo smer za krepitev gospodarskega sodelovanje. Potencial obstaja, ravno tako interes na obeh straneh, ki ga lahko dodatno poglobimo ob prihodnjem zasedanju mešane komisije med Slovenijo in Brazilijo naslednje leto v Ljubljani," je povedala Fajon.

Ministrica je bila tudi gostja pogovora v organizaciji brazilskega think-tank centra za mednarodne odnose CEBRI, ki sodeluje s Strateškim forumom Bled. Predstavila je slovensko zunanjo politiko in odgovarjala na vprašanja zbranih profesorjev in diplomatov o odnosih med Slovenijo in Brazilijo, priznanju Palestine, ruski agresiji v Ukrajini, desnem populizmu v Evropi in sodelovanju med EU in Mercosurjem.