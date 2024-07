Fajonova v Braziliji podpisala memorandum o sodelovanju v turizmu in sporazum o zračnem prometu

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je začela uradni obisk v Braziliji, kjer se je sestala z zunanjim ministrom Maurom Vieiro. Fajonova in Vieiro sta v pogovorih potrdila odlične odnose med državama, rezultat obiska pa je tudi podpis sporazuma o zračnem prometu in memoranduma o sodelovanju v turizmu, so sporočili z ministrstva.

"Čeprav sta Slovenija in Brazilija geografsko oddaljeni, nas povezujejo in zbližujejo vrednote, temelječe na multilateralizmu, mednarodnem pravu in listini ZN. Brazilija je naša ključna gospodarska in politična partnerica v Latinski Ameriki. S pristaniščem Koper in zanimanjem slovenskega gospodarstva imamo potencial za krepitev sodelovanja na področjih, kot so obnovljivi viri energije, umetna inteligenca, digitalizacija, vesolje in upravljanje z vodami," je ob robu srečanja povedala ministrica Tanja Fajon, poroča ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Ministra sta govorila tudi o krepitvi sodelovanja med EU in Latinsko Ameriko ter Karibi v sklopu mednarodnih organizacij in večstranskih pobud. Izmenjala sta stališča o ruski agresiji v Ukrajini, vojni v Gazi, razmerah na Bližnjem vzhodu in v Latinski Ameriki ter o ključnih globalnih vprašanjih.

Slovenija poziva k takojšnjemu premirju v Gazi in izpustitvi talcev. Vojna, v kateri je lakota postalo glavno orožje, se mora končati, je poudarila ministrica. Dodala je, da je glede Ukrajine brazilskemu kolegu povedala, da Slovenija podpira vsako mirovno pobudo, ki bo prinesla mir.

Ministra sta podpisala sporazum o zračnem prometu, ki bo služil kot podlaga za boljšo letalsko povezljivost in morebitno vzpostavitev redne letalske povezave med državama, ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Ministrica je podpisala tudi memorandum o sodelovanju na področju turizma, ki bo med drugim omogočil več izmenjav na področju turizma, pomagal pri vzpostavljanju stikov med turističnimi organizacijami in spodbudil investicije v turistično industrijo.