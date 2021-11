Takšno vreme nas čaka konec tedna

Danes in jutri so še možne padavine, konec tedna pa nas čaka suho in jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija, ob morju do 15 stopinj Celzija.

Danes bo oblačno, ponekod po nižinah bo zjutraj megleno. Predvsem v južni in zahodni Sloveniji bodo možne manjše krajevne plohe. Burja na Primorskem bo čez dan prehodno ponehala. Jutranje temperature bodo od 1 do 5 stopinj Celzija, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 7 do 13 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju do 15 stopinj Celzija.

V četrtek bo sprva oblačno z manjšimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale, ponekod se bo oblačnost trgala. Na Primorskem bo spet zapihala šibka burja.

Za vikend bo suho in jasno vreme

V petek in soboto bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.