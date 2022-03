Takšno vreme bo še nekaj dni, v noči na petek pa tole

Danes bo precej jasno, nekaj več oblačnosti bo čez dan na jugovzhodu. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Veter bo popoldne slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V sosednjih pokrajinah Hrvaške bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na območju Gorskega Kotarja bodo dopoldne še manjše padavine. Popoldne se bo postopno jasnilo. Drugod bo precej jasno. Veter bo popoldne slabel.

Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo popoldne zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, v alpskih dolinah do -11, najvišje dnevne od 7 do 12 stopinj Celzija. V sosednjih pokrajinah bo v sredo pretežno jasno, le zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti Hrvaške nekaj oblačnosti, še napovedujejo na Arso.

V četrtek bo še precej jasno vreme.

V noči na petek se bo pooblačilo.