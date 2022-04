Takšna je bila pot do osamosvojitve Slovenije

Kakšni so bili dogodki, ki so Slovence vodili do samostojne, neodvisne in suverene države, v skupnem projektu založbe Družina in Urada Vlade RS za komuniciranje predstavlja slikovna monografija Zmagoslavno leto – Osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije. V njej opisujejo dogodke med 23. decembrom 1990 in 15. januarjem 1992.