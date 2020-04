Tako je bilo samo še v drugi svetovni vojni #video

Letos mesto, kjer tradicionalno postavljajo majsko drevo, sameva. Mladi, ki bodo letos dopolnili 18 let in so že od zime izdelovali okrasitev, tako ostajajo brez svojega praznovanja.

So pa zato vendarle na marsikaterem dvorišču postavili manjše majsko drevo. Velikega majoša, kot mu pravijo, od leta 1919, ko so ga postavili prvič, ni bilo le med drugo svetovno vojno.

"Madžari so dovolili, Nemci pa niso dovolili, tako da bo to potem drugič. Ampak mogoče pa bo vseeno stal, ne vem, to bomo videli jutri zjutraj," je za Planet povedal Slavek Petek.

Kurjenje kresov ni dovoljeno, postavljanje mlaja pod določenimi pogoji je

Vlada je v sredo na dopisni seji izdala spremenjen odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih. Z današnjim dnem je ukinila prepoved gibanja med občinami, a omejitve zbiranja še vedno veljajo. Vlada je na spletu objavila nekaj aktualnih odgovorov na pogosta vprašanja.



Kako je s kurjenjem kresov in postavljanjem mlaja?

Kurjenje kresov ni dovoljeno, ker to ni nujno opravilo, pomeni pa nevarnost za širjenje epidemije, pojasnjujejo na vladi. Ob kresu se ljudje zbirajo, pogosto takšno zbiranje pomeni javne prireditve. Te so še vedno prepovedane in jih ni mogoče organizirati, opozarjajo. Posamičen kres pa je problematičen zaradi požarne ogroženosti.



Letošnjih kresovanj za prvi maj zaradi koronavirusa torej žal ne bo.



Dovoljeno je postavljanje mlaja kot gospodarske dejavnosti ali ko gre za interes občine oziroma lokalne skupnosti. Ni pa dovoljeno druženje ob tem.



Foto: STA Ali je dovoljeno obiskati partnerja, starše in prijatelje, ki ne živijo v isti občini?

Partnerja, pa čeprav ne živita v skupnem gospodinjstvu, se lahko obiščeta. Prav tako je dovoljeno obiskati starše in prijatelje, ki živijo v drugi občini. Na vladi pri tem svetujejo upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov.



Kako je s stiki ločenih staršev z otroki?

Ti so, upoštevaje sodno odločbo ali glede na dogovor med staršema, dopustni.



Ali se lahko izvajajo spomladanske čistilne akcije?

Te dejavnosti so ob povečanem obisku narave v zadnjem obdobju po mnenju vlade nujne in smiselne. Dovoljene so posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob gibanju zagotoviti varno razdaljo do podobnih skupin ali posameznikov.



Komu je dovoljena udeležba na pogrebu?

Pogreba se lahko udeležijo zgolj ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. Ob tem na vladi posebej opozarjajo, da je treba v zaprtem javnem kraju nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela, kot so na primer šali ali rute. Potrebno je tudi razkuževanje rok in ohranjanje varne razdalje med udeleženci pogreba.



Lahko pa ljudje obiščejo grob pokojnih svojcev v drugi občini. Odlok namreč obiskovanje grobov posameznikov ali ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva uvršča med izjeme, so pojasnili na vladi.



Je selitev iz enega stanovanja v drugo, tudi če je to v drugi občini, dovoljena?

Je. A je pri tem treba upoštevati varnostno razdaljo med osebami, pri selitvi pa lahko pomagajo le ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva.

Foto: STA



Kako je z igranjem nekaterih športov, kot je na primer košarka ali igra dvojic pri tenisu?

Posameznik lahko ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb na prostem oziroma odprtih javnih krajih izvaja športne aktivnosti individualnega značaja, kot so na primer tek, kolesarjenje in golf, ali aktivnosti, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki, kot je na primer tenis. Ker pri igri tenisa v dvojicah in košarki varnostne razdalje ni mogoče ohranjati, na vladi menijo, da ne spadata med izjeme v tem odloku.



Ali je z novim odlokom lastnikom mogoč dostop do plovil, ki so zasidrana v marini, ki je zasebna lastnina?

V primeru, da gre za gospodarsko dejavnost, ki jo kot storitev dopušča pristojno ministrstvo, je dostop dopusten.



Ali je dovoljena uporaba barke predvsem za ribolov za lastne potrebe?

Je, saj gre za individualno rekreativno dejavnost. Na vladi pri tem svetujejo spremljanje ukrepov posamezne občine, saj lahko ta v okviru svojih pristojnosti na območju samoupravne lokalne skupnosti določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.



Odlok, prav tako kot vsi drugi predpisi, ne more zajeti vseh mogočih življenjskih položajev, pojasnjujejo na vladi. A mogoče je na primer opravljati tudi nujna vzdrževalna dela na čolnu ob obali. STA