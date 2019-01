Tako je videti lakirnica Magna v Hočah #foto

Magna Steyr je jeseni 2016 naznanila, da bodo v Hočah gradili lakirnico. Gradnjo so v občini Hoče-Slivnica začeli konec leta 2017. Podjetje Pomgrad, ki je gradilo proizvodno halo, je Magni objekt predalo konec marca 2018, jeseni pa je nemški Durr začel opremljati proizvodnjo linijo za lakirnico.

V Magni so sicer pred kratkim napovedali, da zagon poskusne proizvodnje načrtujejo v začetku leta 2019, redna proizvodnja pa naj bi stekla spomladi. H koncu gresta tudi gradnja objektov in urejanje zunanjosti tovarne. Med drugim so zasadili okoli 80 dreves, do zdaj so uredili že približno 24 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, skupaj jih nameravajo več kot 50 tisoč.

Pritožba na izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

Proti koncu lanskega leta so napovedali, da se počasi pripravljajo na poskusno obratovanje, ki pa se odmika, saj je v četrtek ugovor zoper izdajo okoljevarstvenega dovoljenja vložilo Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov (ROVO), ki ga v javnosti največkrat predstavlja Gorazd Marinček.

Zdaj imajo zaposlenih okrog 145 ljudi, do leta 2022 pa morajo po zavezah z državo zaposliti 404 ljudi.

