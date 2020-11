V tem delu Slovenije so razmere najhujše

Pomurje ima po zadnjih podatkih med regijami najvišjo pogostost aktivnih koronavirusnih okužb, 1.493 okužb na 100 tisoč prebivalcev. V četrtek so jih največ, 32, potrdili v Murski Soboti, v Beltincih 14, v Puconcih in Rogašovcih po 12. Veliko okužb je v domovih za starejše, danes pa so se prvič po okužbah oglasili iz Doma Janka Škrabana v Beltincih.

Kot je sporočil direktor doma Hugo Maučec, je po zadnjih podatkih okuženih 39 stanovalcev in 10 zaposlenih, vzpostavljeno imajo rdeče in sivo območje, razmere so pod strokovnim nadzorom in se umirjajo. "S strokovno skupino in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje dosledno izvajamo vse ukrepe za zajezitev okužbe in obvladovanje tveganj, dogovorjene s koordinatorko za domove starejših in epidemiologinjo," je dejal Maučec, piše STA.

Sorodnike prosijo za razumevanje

Ob tem dodaja, da se spopadajo z izjemno zahtevnim izzivom, pri čemer jim pomagajo občina, bolnišnica, zdravstveni dom, Karitas, gasilci, osnovna šola, vrtec in drugi prostovoljci, ki zagotavljajo dodatno zdravstveno osebje. Še vedno pa pozivajo prostovoljce, naj jim pridejo pomagat.

V matični enoti Doma starejših Rakičan so po zadnjih testiranjih potrdili okužbe pri 34 stanovalcih, dva sta v bolnišnici. Okuženih je tudi deset zaposlenih ter trije zaposleni v službi pomoči na domu. Kot je sporočil direktor doma Zoran Hoblaj, se prvim okuženim stanovalcem izteka obdobje izolacije, prav tako se prvi okuženi zaposleni vračajo v službo. "Za vse nas je zelo pomembno, da se okužba z novim koronavirusom v matični enoti v Rakičanu širi počasi, saj nam to omogoča, da rešujemo razmere, predvsem pa, da nadomeščamo kadrovski izpad," pravi Hoblaj.

Foto: Getty Images V soboški enoti doma doma se je stanje umirilo. Vsi stanovalci so negativni, razen enega, ki je v bolnišnici. Dodatno so okuženi trije zaposleni, ki pa so v domači izolaciji. V enoti doma Elizabeta pri Svetem Juriju so dodatno potrdili eno okužbo pri stanovalcih, tako da je njihovo skupno število 40, od teh so štirje v bolnišnici. Testiranja so pokazala tudi dodatno okužbo pri zaposlenih, tako da imajo v enoti deset okuženih. Večina okuženih nima težav oziroma so asimptomatski, pričakujemo pa, da se bo stanje v tej enoti počasi umirilo, saj se bo pri večini okuženih v naslednjih dneh izteklo obdobje izolacije, dodaja Hoblaj.

Sorodnike prosijo, da pokažejo razumevanje do zaposlenih, ki vlagajo nadčloveške napore, delajo v zmanjšanih ekipah, po 12 ur na dan, in se pod polno zaščitno opremo trudijo oskrbeti stanovalce. "Pri tem ne zmoremo takoj odgovarjati tudi na vse klice sorodnikov, saj imajo v domu 388 stanovalcev in 170 uporabnikov storitve pomoč družini na domu," pravijo v domu.

Sorodnike in javnost na vse mogoče načine obveščajo o stanju varovancev, tem pa dodatno zagotavljajo sadje, napitke, nujne potrebščine iz trgovin. Stanovalci večinoma nimajo težjih znakov obolelosti, zaposleni jim posvečajo kar največjo pozornost, kolikor je to mogoče. Žal pa morajo strogo spoštovati tudi vse usmeritve in protokole, kar je veliko breme tudi za stanovalce, ki so v teh časih najbolj prizadeti, so še dodali v Rakičanu.

V Domu Kuzma, kjer so imeli skupno 69 okuženih, se po besedah direktorice Melite Ficko stanje umirja. Še vedno imajo 18 stanovalcev s potrjeno koronavirusno okužbo, dva od teh sta v bolnišnici, in devet zaposlenih, še navaja STA.