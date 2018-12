Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so sporočili, da so od včeraj pogrešano 17-letnico iz Slovenske Bistrice, našli. "Danes ob 21.10 uri je bila pogrešana oseba najdena na območju Maribora," so sporočili s Policijske uprave Maribor.