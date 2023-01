Svet UKC Ljubljana v prihajajočem tednu o novem generalnem direktorju

Razpis za generalnega direktorja UKC Ljubljana se je iztekel prejšnjo soboto, objavljen pa je bil 6. januarja. Kandidati, ki so se prijavili na razpis, morajo imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza tej ravni, prav tako morajo imeti najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja ter znanje enega svetovnega jezika. Ob prijavi so morali predložiti tudi program dela in razvoja zavoda.

Mesto se je sprostilo po odstopu Jožeta Golobiča

Mesto generalnega direktorja se je sprostilo 7. septembra lani, ko je po javnem pozivu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana odstopil generalni direktor Jože Golobič. Pred tem je v dopisu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu, premierju Golobu in članom svetu UKC zavrnil vse očitke ministra in poudaril, da njegov poziv k odstopu razume kot politično potezo.

Svet UKC je nato 12. septembra za vršilca dolžnosti imenoval travmatologa Marka Juga. Jug je takrat dejal, da se vidi "kot tehnično rešitev v omejenem časovnem obdobju", v katerem bodo poiskali kandidata za generalnega direktorja s polnim mandatom. Kot je dejal, namreč ni najboljši kandidat za direktorja: "Jaz sem zdravnik, tu bom na razpolago za reševanje zlasti strokovnih težav, pri finančnih vprašanjih pa bom iskal pomoč, tudi pri svetu zavoda." Zdaj si je očitno premislil, saj so v UKC Ljubljana za STA potrdili, da se je prijavil na tokratni, že drugi razpis.

Na prvi razpis za zasedbo delovnega mesta generalnega direktorja, ki so ga objavili 20. septembra, so se prijavili štirje ustrezni kandidati. A člani sveta ljubljanskega UKC med njimi niso izbrali nikogar, zato je Jug ostal na mestu vršilca dolžnosti.