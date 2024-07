Svet onkološkega inštituta po odstopu razrešil generalnega direktorja Jaklja

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je na današnji seji razrešil generalnega direktorja inštituta Andraža Jaklja, ki je v torek odstopil. Jakelj bo funkcijo opravljal do 31. avgusta, svet zavoda pa bo čim prej začel s postopki za objavo javnega razpisa za imenovanje novega generalnega direktorja inštituta.

K sklepu o razrešitvi mora soglasje podati še vlada. Po odhodu Jaklja bo do imenovanja novega generalnega direktorja onkološkega inštituta to funkcijo opravljal vršilec dolžnosti.

Predsednik sveta zavoda Tomaž Slana je v izjavi za STA po koncu seje poudaril, da se Jaklju v imenu vseh članov sveta zavoda iskreno zahvaljuje za njegovo predano delo in profesionalen odnos do zaposlenih in sveta zavoda.

"Zagotavljam, da bomo vsi v nadaljevanju skrbeli, da Onkološki inštitut ostane priznana zdravstvena ustanova z dolgoletno tradicijo in visokim ugledom, ki deluje kot osrednja referenčna točka za onkološko obravnavo na območju celotne Slovenije," je dejal.

Niti Slana niti Jakelj za STA nista želela komentirati razlogov za odstop. Tako je javno znano le, kar je Jakelj v torek zapisal v sporočilu za javnost. Navedel je, da se odpravlja "na pot, novim izzivom naproti, opolnomočen z novimi izkušnjami".

Jakelj na mesto generalnega direktorja imenovan oktobra 2022

Jakelj je bil sprva od konca julija 2022 v. d. generalnega direktorja inštituta, za generalnega direktorja pa ga je svet zavoda imenoval oktobra istega leta.

V nadaljevanju so se člani sveta onkološkega inštituta med drugim seznanili še z revizijskim poročilom za leto 2023 in s poročilom o finančnem poslovanju inštituta v prvih mesecih letošnjega leta. V obdobju od januarja do maja letos je inštitut izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 482.879 evrov.

Revizija je med drugim ugotovila neskladnosti pri izplačevanju nadur in povečanega obsega dela zaposlenim. Svet zavoda je vodstvu naložil pripravo akcijskega načrta za odpravo ugotovljenih neskladij.

V zadnjih letih povečali raziskovalno delo na domačem in mednarodnem področju

Seznanili so se tudi z rednim poročilom o čakalnih dobah. Kot so v sporočilu za javnost poudarili na inštitutu, si prizadevajo, da pri onkoloških bolnikih za prve, kontrolne in konziliarne onkološke preglede ni nedopustnih čakalnih dob. Stanje je tudi v maju in juniju 2024 nespremenjeno kljub poteku zdravniške stavke. Povečala se je čakalna doba za operacije benignih sprememb ščitnice. Ker gre za benigne spremembe, povečanje čakalnih dob po navedbah inštituta ostaja znotraj dopustnega.

Svet je podprl predlog inštituta za dopolnitev zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi uredil delo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki poleg svojega osnovnega poklica opravljajo tudi raziskovalno delo.

Kot so pojasnili na inštitutu, so v zadnjih letih povečali raziskovalno delo na domačem in mednarodnem področju, vendar zaradi neenakih pogojev obstaja tveganje za odhode raziskovalcev iz zdravstvenih zavodov v raziskovalne ustanove, kar bi negativno vplivalo na razvoj medicinskega raziskovanja.