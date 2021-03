Superračunalnik, vreden 17 milijonov evrov, v Sloveniji

V Mariboru so uradno prevzeli superračunalnik Vega, ki je največji v Sloveniji in eden najzmogljivejših na svetu. Postavili ga bodo v prostorih Inštituta informacijskih znanosti IZUM. Delovati bo začel v aprilu, nakup pa je delno financiralo Skupno podjetje za evropsko visoko zmogljivostno računalništvo (EuroHPC JU).

Prevzemni dokument za računalniški sistem, katerega postavitev so zaupali podjetju Atos s sedežem v Franciji, sta skupno podjetje za evropsko visoko zmogljivostno računalništvo EuroHPC JU in IZUM podpisala danes. V celoti bo pripravljen za uporabo aprila, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izvršni direktor podjetja EuroHPC Anders Dam Jensen je ob tem povedal, da bo superračunalnik Vega občutno povečal računsko moč, ki je trenutno na voljo v Evropi. "Rast pa se bo nadaljevala z letošnjim prevzemom še šestih drugih novih superračunalnikov v različnih državah članicah, kar bo ustvarilo vrhunski evropski superračunalniški ekosistem in pomenilo pomemben doprinos k evropski digitalni neodvisnosti," je dodal.

Direktor IZUM-a Aleš Bošnjak je pridobitev Vege označil za največjo raziskovalno infrastrukturo, ki je pomembna za slovenske raziskovalne projekte, razvoj znanosti in gospodarstva. "Superračunalnik Vega bo tako slovenskim kot tudi evropskim znanstvenikom omogočil sodelovanje v velikih mednarodnih raziskovalnih projektih in dodatno pospešil razvoj na področju uporabe superračunalniških zmogljivosti v Sloveniji," je dodal.

Ime dobil po slovenskem matematiku

Foto: STA Vrednost Vege je 17,2 milijona evrov, računske zmogljivosti pa 6,8 petaflopov na sekundo oziroma 6,8 milijona milijard izračunov na sekundo. Med drugim bo omogočal tudi izredno hiter prenos podatkov do drugih superračunalniških centrov (500 Gbit/s) in njihovo trajno hrambo (24 PB).

Ime je dobil po slovenskem matematiku Juriju Vegi in bo spodbujal odprto znanost ter podpiral raziskovanje in inovacije v Evropi. Širokemu razponu uporabnikov bodo od aprila na voljo vodilne superračunalniške infrastrukture in storitve, pravijo na ministrstvu.

Prav tako bo podpiral razvoj vodilnih aplikacij na področju znanosti, javne uprave in industrije v številnih panogah, še posebej pa na področjih strojnega učenja, umetne inteligence in visokozmogljivostne analize podatkov.

V okviru iniciative EuroHPC bo sistemu v Mariboru sledilo še več sistemov, in sicer štirje sistemi podobne velikosti v Luksemburgu, Bolgariji, na Češkem in Portugalskem ter trije sistemi, ki se bodo približali zmogljivosti trilijon operacij na sekundo, v Španiji, na Finskem in v Italiji. S tem bo računska moč Vege še dodatno okrepljena.