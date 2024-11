Bruselj prejel sedem prijav za vzpostavitev superračunalnikov in tovarn umetne inteligence

Evropska komisija je v okviru prvega roka prejela sedem prijav na razpisa za vzpostavitev t. i. tovarn umetne inteligence okoli obstoječih ali novih superračunalnikov. Enega od projektov, v katerem sodeluje tudi Slovenija, je prijavila Italija. Iz Komisije so sporočili, da je Slovenija izrazila namero za prijavo v kasnejšem roku.

Kot so pojasnili v Bruslju, je na dva razpisa Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (Skupno podjetje EuroHPC) prispelo sedem prijav, ki jih je skupaj oddalo 15 članic EU in dve nečlanici.

Predloge za gradnjo tovarne umetne inteligence okoli obstoječega ali novega superračunalnika so vložile Finska ob sodelovanju več drugih držav, Luksemburg, Švedska, Nemčija, Grčija in Italija. Predlog pa bo v kratkem ob sodelovanju več drugih držav vložila tudi Španija, so navedli.

Italija predlog vložila ob sodelovanju Slovenije in Avstrije

Italija je predlog za vzpostavitev tovarne umetne inteligence, katerih namen je spodbuditi inovacije, sodelovanje in razvoj na tem področju, vložila ob sodelovanju Slovenije in Avstrije.

Slovenska vlada je odločitev o podpori prijave italijanskega superračunalniškega centra Cineca HPC sprejela konec oktobra, pri čemer se je zavezala k sofinanciranju nakupa novega superračunalnika v višini pet milijonov evrov.

V kolikor bo italijanska prijava na razpisu uspešna, bo Slovenija imela dostop do zmogljivosti tega superračunalnika v obsegu, sorazmernem z vloženimi sredstvi, so tedaj pojasnili na vladi. Superračunalniške zmogljivosti bodo namenjene podpori naprednih raziskav in razvoju inovacij, predvsem na področju umetne inteligence.

Na vladi predvidevajo, da si bo Slovenija s sofinanciranjem in sodelovanjem pri projektu znatno povečala možnost izbire samostojne prijave projekta, ki je načrtovana za drugi rok februarja 2025. Ta bo obsegala dva sklopa. Prvi je namenjen gradnji novega superračunalnika, prilagojenega aplikacijam s področja umetne inteligence, v Mariboru, drugi pa obsega vzpostavitev tovarne umetne inteligence.

Iz Komisije so danes sporočili, da so od Cipra in Slovenije prejeli pismi, da se nameravata kasneje pridružiti oziroma vzpostaviti tovarno umetne inteligence.

Doslej vložene predloge bo zdaj ocenil neodvisni panel strokovnjakov. Kateri projekti so bili izbrani, bo predvidoma znano decembra letos, v začetku prihodnjega leta pa naj bi prve tovarne tudi vzpostavili.

Posamezna tovarna lahko prejme največ 15 milijonov evrov

Za sofinanciranje vzpostavitve tovarn umetne inteligence je sicer do konca leta 2025 predvidenih 180 milijonov evrov evropskih sredstev. Posamezna tovarna lahko prejme največ 15 milijonov evrov za obdobje treh let.

800 milijonov evrov pa je do konca prihodnjega leta na razpolago za sofinanciranje novih ali nadgrajenih superračunalnikov, prilagojenih aplikacijam s področja umetne inteligence. Višina sredstev za posamezni superračunalnik je načeloma omejena na 200 milijonov evrov.

Tako za superračunalnike kot za tovarne umetne inteligence velja, da morajo članice za projekt nameniti toliko sredstev, kot jih prejmejo iz skladov EU.