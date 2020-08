Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana v študijskem letu 2020/2021

Oglasno sporočilo

Za bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana je v okviru razpoložljivih zmogljivosti poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencionirano bivanje, potrebna tudi pravočasna prijava na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021.

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja je treba oddati prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Zadnji rok za oddajo prošnje je 17. avgust 2020.

Študentom je za vse dodatne informacije o navedenem javnem razpisu na razpolago Pisarna za študentske domove, ki za visokošolsko središče v Ljubljani deluje v Študentskem domu Ljubljana, na telefonskih številkah (01) 530 6027 in (01) 530 6028 v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 16. ure) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Naročnik oglasnega sporočila je Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana