Študenti, iščete sobo v Ljubljani? Do 16. avgusta imate čas za oddajo vloge.

Bodoči in trenutni študenti morajo pred začetkom študijskega leta v Ljubljani poiskati začasno prebivališče med študijskim letom. Do 16. avgusta imajo čas, da oddajo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih.