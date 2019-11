Študenti bodo v Akademskem kolegiju še dve študijski leti

Študentski dom Akademski kolegij bo v Baragovem semenišču lahko še do 1. oktobra 2021, so potrdili na ministrstvu za izobraževanje. Višina mesečne najemnine za več kot 200 študentskih sob bo 18.200 evrov. Nato bo stavba doživela prenovo, ministrstvo pa bo za študente poiskalo možnosti za nadomestno bivanje, morda v javno-zasebnem partnerstvu.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Mol sta že podpisala pismo o nameri, s katerim sta se dogovorila o načinu ureditve neurejenih pravnih stanj na nepremičninah, ki so v (so)lasti MIZŠ in MOL. Poleg Baragovega semenišča dogovor obsega še 18 drugih nepremičnin, o katerih sta se občini dogovorili za prenos lastninske pravice na državo ali ljubljansko občino.

Stavba Baragovega semenišča bo po tem obdobju namenjena prenovi. MIZŠ v sodelovanju s Študentskimi domovi Ljubljana išče ustrezne nadomestne oziroma dodatne zmogljivosti za nastanitev študentov. V ta namen je že izvedlo nekatere aktivnosti, vezane na prostorske preveritve posameznih lokacij v Ljubljani, ki so lahko uresničene v roku treh ali štirih let, so zagotovili na MIZŠ.

Na Molu so ob tem poudarili, da so v svojih prostorskih načrtih predvideli izgradnjo študentskega kampusa za več tisoč študentov na Vojkovi cesti, ki bi ga država lahko zgradila že pred desetletjem.