Štrukelj o cepljenju s cepivom AstraZeneca #vŽivo

Evropska agencija za zdravila (Ema) je včeraj sporočila, da je treba neobičajne krvne strdke v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva AstraZeneca proti covidu-19. Obenem potrjuje, da koristi od cepiva še vedno ostajajo večje od tveganj.

Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo je včeraj za Radio Slovenija poudaril, da je bila odločitev Eme pričakovana. “Ugotovili so, da je to tako redek pojav, da prevlada varnost. To cepivo je varno. Če primerjamo s kontracepcijskimi tabletami, je tam 1100 venskih tromboz na milijon, tukaj pa je nekaj primerov na milijon. Potem lahko rečemo, da je cepivo tisočkrat varnejše, kot so neke običajne kontracepcijske tablete, pa jih ves svet uporablja že leta in leta."

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović pa je za Radio Slovenija včeraj povedala, da Slovenija zaradi Emine objave za zdaj ne bo spreminjala strategije cepljenja. Cepivo AstraZenece tako ostaja rezervirano za ljudi v starosti od 60 do 65 let. Bodo pa pristop verjetno spremenili sredi aprila, kot je bilo napovedano, skupaj z umestitvijo četrtega cepiva proizvajalca Johnson&Johnson.