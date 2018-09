Stranke se že pripravljajo na lokalne volitve #video

Lokalne volitve so skoraj pred vrati, med strankami pa se že kažejo trenja. Tako je na svojem profilu na Facebooku Alenka Bratušek naznanila, da so kamniški člani njene stranke okrepljeni z novimi močmi, ki prihajajo iz vrst DeSUS, besede pa pospremila s fotografijami široko nasmejanih članov.

Karl Erjavec je za to vedel že pred dvema tednoma in je zadevo komentiral v svojem slogu. "Gre za ljudi, ki jih zanima zlasti kariera, ne pa program in upokojenci. Lahko rečem, da sem si na nek način oddahnil," je sporočil prvak DeSUS in dodal, da želi Bratuškovi veliko sreče. Toliko o ljubezni med koalicijskima partnerjema.

LMŠ bo imela skromnejše finančne okvirje

Iz Šarčeve LMŠ pa so nam sporočili, da se bodo s kandidati za župane pojavili v več občinah ter da so se priprave že zečele. Dodali so, da se bo kampanja odvijala v skromnejših finančnih okvirih. Tokrat torej avtobusov ne bo.

So pa danes v stranki SMC pred kamero postavili najmlajšega občinskega svetnika stranke. Ta je dejal, da so aktivnosti za lokalne volitve začele že kmalu po parlamentarnih volitvah.

"Približno tri tedne po državnozborskih volitvah se je že oblikoval nacionalni štab za lokalne volitve in zdaj ti roki tečejo. Iz lokalnih odborov pridno pošiljajo sezname in obveščajo o aktivnostih," se je pohvalil Nejc Šporin. V stranki imajo več županskih kandidatov kot pred štirimi leti.

SDS se na volitve pripravlja že leto dni

A bitka za to, kdo bo imel največ županov, bo težka, saj se na volitve že skoraj eno leto aktivno pripravljajo tudi v SDS.

"Pripravljamo se že skoraj eno leto. Naši odbori so vse usmeritve že dobili. Trenutno potrjujemo kandidacijske liste, župane in tako naprej," je pojasnil poslanec Danijel Krivec.

Bitka za župane se je tako že začela, te pa bodo v 212 občinah volili 18. novembra.