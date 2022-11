Twitter: Stranka Gibanje Svoboda se poslavlja

Profil največje koalicijske stranke Gibanje Svoboda na Twitterju je zaradi tehnične napake zaklenjen že skoraj tri tedne. Iz Svobode so zdaj sporočili, da se bo njihova začasna odsotnost podaljšala in da zapuščajo Twitter. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so v tem času ugotovili, da ga za učinkovito nagovarjanje ter obveščanje državljank in državljanov o aktivnostih stranke sploh ne potrebujejo.