Stopnja brezposelnosti v območju evra aprila upadla

Po ocenah evropskega statističnega urada je bilo v EU aprila 17,462 milijona brezposelnih, od tega 13,880 milijona v območju z evrom. Na mesečni ravni je število brezposelnih v Uniji upadlo za 53 tisoč in v območju z evrom za 56 tisoč. Ne letni ravni je bilo za 1,633 milijona oz. 1,088 milijona manj brezposelnih.

Slovenija ostaja, kjer je bila

V Sloveniji je bila aprila po podatkih Eurostata 5,2-odstotna stopnja brezposelnosti, kar je enako kot mesec pred tem in 1,5 odstotne točke manj kot aprila lani.

Med državami, za katere je Eurostat imel podatke, so imele aprila najnižje stopnje Češka (2,2 odstotka), Malta (3,0 odstotka) in Nemčija (3,4 odstotka). Najvišje stopnje brezposelnosti so imele Grčija (20,8 odstotka) in Španija (15,9 odstotka).

Na letni ravni so stopnje brezposelnosti upadle v skoraj vseh članicah EU, le v Italiji je ostala nespremenjena, medtem ko se je v Malti povišala. Največje padce so imeli Ciper, Hrvaška in Portugalska.