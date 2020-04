Stoletnica ima prav: Nobeno bogastvo ni toliko vredno kot zdravje #video

Čeprav je svet trenutno obrnjen na glavo, pa življenje teče svojo pot in tudi v teh dneh kaže lepši obraz. Častitljivih sto let je danes praznovala oskrbovanka enega od ljubljanskih domov za starejše. Stanovalki, rojeni v Trstu, so za to priložnost pripravili posebno presenečenje. Ljubiteljici Luciana Pavarottija je nekaj klasičnih pesmi iz njegovega repertoarja odpel tenorist Klemen Kelih, posebno voščilo pa je zanjo pripravil predsednik države Borut Pahor.

Medtem ko imamo v Sloveniji že 219 oskrbovancev, ki so zboleli za boleznijo covid-19, se v domu starejših občanov Fužine lahko pohvalijo, da so se do zdaj uspeli obraniti pred napadom koronavirusa. "Nekaj poskusov, da bi prek ograje v parku oddali kakšen paket, je seveda bilo. Potem so sicer kar z razumevanjem sprejeli, ko smo povedali, da je to v dobro vseh nas, da ne bi okužba prišla v dom," je za oddajo Planet 18 na Planetu povedala direktorica Doma starejših občanov Fužine Bojanka Genorio.

Slavljenka: Nobeno bogastvo ni toliko vredno kot zdravje

Ob upoštevanju prepovedi vseh obiskov in drugih ukrepih so nato danes v svojem parku priredili zabavo presenečenja svoji najstarejši oskrbovanki. Za častitljivih sto let je Danici Bole tenorist Klemen Kelih obudil spomin na koncert njej najljubšega tenorista Luciana Pavarottija, ki si ga je pred 23 leti tudi sama ogledala.

"Zdravje je največ vredno, nobeno bogastvo ni toliko vredno, kot je zdravje," je poudarila Danica Bole, ki danes praznuje stoti rojstni dan. Iskrene čestitke tudi od nas. Foto: Planet TV

Slavljenka vse do samega dogodka ni vedela nič. Njena rojstnodnevna želja v tem času osamitve je, da bi bili vsi zdravi. "Zdravje je največ vredno, nobeno bogastvo ni toliko vredno, kot je zdravje," je poudarila Boletova. S sinom Borisom Boletom se nista videla vse od začetka karantene. Ker slavljenka slabo sliši in vidi, komunikacije v tem času sploh nista imela, so poročali na Planetu.

Pahor presenetil stoletnico s posebnim darilom

Z varne razdalje je Boletovo prišel obiskat tudi predsednik države Borut Pahor. Z oskrbovanci omenjenega doma je namreč že preživel dan, ko je pred sedmimi leti pomagal pri delitvi božične večerje. Tokrat je slavljenki prinesel posebno darilo, ki ga, po njegovih besedah, "vročamo prvim damam predsednikov, ki nas obiščejo, ali pa predsednicam". O kakšnem darilu je govora, preverite na zgornjem videoposnetku.