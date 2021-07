Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v petek opravili 1.673 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 135 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 8,1 odstotka in je višji kot dan pred tem, ko je znašal 6,9 odstotka.

Po včerajšnji skrb vzbujajoči informaciji, ko smo zabeležili najvišje število potrjenih primerov po mesecu in pol, in sicer 116, je danes številka še višja. Pri 1.673 PCR-testih na novi koronavirus smo v petek potrdili 135 okužb, delež pozitivnih testov tako znaša 8,1 odstotka.

Gre za najvišje število potrjenih primerov po mesecu in pol. Nazadnje so več okužb potrdili 9. junija, in sicer 195. Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 74, sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb pa za šest.

V bolnišnicah se zdravi 29 covidnih bolnikov, od tega jih devet potrebuje intenzivno zdravljenje. V petek je za novim koronavirusom umrl en covidni bolnik. Od začetka epidemije je boj z boleznijo izgubilo 4.429 oseb.

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, so poleg 1.686 PCR-testov opravili še 45.494 hitrih testov. Vse pozitivne rezultate hitrih testov potrjujejo s PCR-testiranjem.

Trenutno je v državi po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ aktivnih 1044 primerov okužb, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 82. 14-dnevno povprečje števila okužb na 100.000 prebivalcev se je povečalo za tri in znaša 48 okužb, kažejo podatki NIJZ.

Vlada spremenila odlok o določitvi pogojev vstopa v državo

Vlada je na sredini dopisni seji spremenila odlok o določitvi pogojev vstopa v državo zaradi zajezitve covid-19, s katerim je med države, katerih PCR- in hitre antigenske teste priznava Slovenija, dodala Bosno in Hercegovino.

Dodala je še pogoje za priznavanje testa PCR ali hitrega antigenskega testa iz vseh preostalih tretjih držav, ki niso izrecno navedene v odloku. Poleg tega je do 8. avgusta podaljšala veljavnost odlokov, sprejetih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov za zajezitev epidemije, ki so vsebovani v teh odlokih.